Balıkesirspor Baltok - Çaykur Rizespor: 1-1

Devrim DERİN/ BALIKESİR, (DHA)

STAT: Balıkesir Atatürk

HAKEMLER: Koray Gençerler (xxx), Samet Çiçek (xxx), İbrahim Bozbey (xxx)

BALIKESİRSPOR BALTOK: Atilla (xx), Cüneyt (xx), Mehmet (xx), Furkan (xx) (Dk. 67 Muhammed xx), Foxi (xx) (Dk. 67 Nizamettin xx), Sedat (xxx) (Dk. 76 Otoo xx), Uğur (xx), Belleck (xxx), Glumac (xx), Doğa (xx), Cumali (xx)

ÇAYKUR RİZESPOR: Ujkani (xx) - Talbi (xx), Robin (x) (Dk 72 Vedat xx), Jach (xx) (Dk.81 Muhammet x), Gladkyy (xxx), Mustafa (xx), Süleyman (xx), Ali (xx), Emir (xx) (Dk 72 Orhan x), Fink (xx), Eren (xx)

GOLLER: Dk. 59 Gladkyy (P) (Çaykur Rizespor) - Dk. 75 Sedat (Balıkesirspor Baltok)

SARI KARTLAR: Robin Yalçın, Emir Han Topçu (Çaykur Rizespor)

Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci tur rövanş karşılaşmasında, Balkesirspor Baltok kendi sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanan Balıkesirspor Baltok, tur atlayan taraf oldu.

10\'uncu dakikada Çakur Rizespor\'da Gladkyy soldan ortaladı, iyi yer tutan Süleyman\'ın şutunda kaleci Atilla zamanında yatarak topu çıkarmayı başardı.

14\'üncü dakikada Balıkesirspor Baltok takımında Mehmet\'in sağdan yerden ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Beleck\'in şutunda top az farkla auta gitti.

59\'uncu dakikada ceza sahası içinde Balıkesirspor Baltok oyuncusu Uğur\'un rakibi Mustafa\'yı yerde bırakması sonrası orta hakem Koray Gençerler penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Gladkyy top ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 0-1.

60\'ıncı dakikada ceza sahası içinde net bir fırsat yakalayan Balıkesirspor Baltok oyuncusu Belleck\'in şutunda top kaleci Ujkani\'nin yanından direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

75\'inci dakikada Balıkesirspor Baltok\'tan Belleck\'in pasında Sedat, güzel bir plase ile topu ağlarla buluşturdu. Balıkesirspor Baltok rakibi karşısında 1-1\'lik beraberliği yakaladı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca ilk karşılaşmayı 2-0 kazanan Balıkesirspor Baltok, tur atlayan taraf oldu.

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