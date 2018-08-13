Balıkesirspor Baltok - Altınordu: 0-0

AKHİSAR (DHA)

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Burak Şeker (xx), Kemal Mavi (xx), Ali Can Alp (xx)

BALIKESİRSPOR BALTOK: Vukovic (xxx) - Okan (xx), Oğuz (xxx), Cüneyt (xx), Bülent (xx), Otoo (xx), Furkan (x) (Dk. 58 Turgay Uğur xx), Cumali (xx), Nizamettin (xx) (Dk. 58 Muhammed xx), Sedat Şahintürk (xx), Beleck (xx) (Dk. 83 Abdülkadir)

ALTINORDU: Erce (xxx) - Murat (xx), Sinan (xxx), Hasan (xxx), Yusuf Acer (xx), Atakan (xx), Oğulcan (xx) (Dk. 83 Serdar Deliktaş), Berkay (xxx), Muhammed Mert (x) (Dk. 67 Deniz Kılınç x), Anıl Koç (x) (Dk. 55 Enes Kubat xx), Kemal (xx)

SARI KARTLAR: Cumali (Balıkesirspor Baltok) - Kemal (Altınordu)

Spor Toto 1\'inci Lig’de sezonun ilk haftasında Balıkesirspor Baltok ile Altınordu golsüz berabere kaldı. Karşılaşma, Balıkesirspor Baltok’un sahasının bakımda olması nedeniyle Spor Toto Akhisar Stadı’nda oynandı.

21\'inci dakikada gelişen Altınordu atağında Kemal ceza sahasında Furkan’la girdiği mücadelede yerde kaldı, hakem devam kararı verdi.

22\'nci dakikada Altınordu’da Anıl’ın ceza sahası içerisinde hatalı geri pasına Balıkesir’den Otoo hamle yaptı, Hasan son anda araya girip tehlikeyi önledi.

25\'inci dakikada konuk ekipten Murat sağdan çok hızlı çıktı ve yayın üzerine kadar yaklaşıp yaptığı vuruş yandan autta gitti.

İlk yarı golsüz bitti.

47\'nci dakikada gelişen hızlı hücumda Oğulcan’ın pasında Atakan’dan önce Cumali yatarak son anda müdahaleyle mutlak golü önledi.

61\'inci dakikada Altınordu’da Oğulcan topu savunmanın arkasına gönderdi, Yusuf Acer içeriye açtığı ortada, Kemal\'in vuruşunda top Okan Alkan’dan dönüp uzaklaştı.

64\'üncü dakikada ev sahibinden Beleck ceza sahasında kaleye arkası dönük pozisyonda buluşup yana oynadı, Muhammed Ali uygun durumda sert vurdu ve top üstten dışarı gitti.

Maç başladığı gibi golsüz sona erdi.

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