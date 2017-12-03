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Spor

Balıkesirspor Baltok - Akın Çorap Giresunspor: 0-0

BALIKESİR, (DHA) STAT: Balıkesir Atatürk HAKEMLER: Sarper Barış Saka (xxx), Selahattin Altay (xxx), Mehmet Emin Tuğral (xxx) BALIKESİRSPOR BALTOK: Vukovic (xx) - Uğur (xx), Oğuz (xx), Glumac (xx), Bülent (xx), Cumali (xx), Nizamettin (x) (Dk

03 Aralık 2017 20:58

BALIKESİR, (DHA)

STAT: Balıkesir Atatürk
HAKEMLER: Sarper Barış Saka (xxx), Selahattin Altay (xxx), Mehmet Emin Tuğral (xxx)
BALIKESİRSPOR BALTOK: Vukovic (xx) - Uğur (xx), Oğuz (xx), Glumac (xx), Bülent (xx), Cumali (xx), Nizamettin (x) (Dk. 59 Foxi x), Oto\'o (xx) (Dk. 90 Muhammet Ali x), Aissati (xx), Sedat (x) (Dk. 73 Mehmet x), Abdulkadir (xx) 
AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR: Anıl (xxx) - Caner (xx), Aykut (xx), Çağlar (xx), Canberk (xx), Dimitriadis (xxx), Dodo (xx) (Dk. 86 Mert), Mehmet (x) (Dk. 68 Dale x), Fatih (x) (Dk. 75 Mertcan x) Dialiba (xx), Jones (x)
SARI KARTLAR: Aissati (Balıkesirspor) - Dialiba, Onur (Giresunspor)

TFF 1\'inci Lig\'de geçen hafta Denizlispor deplasmanından 3 puanla dönen Balıkesirspor Baltok evinde Akın Çorap Giresunspor\'la  0-0 berabere kaldı. İki takımın da galibiyet için elinden geleni yaptığı, keyifli bir mücadeleye sahne olan maçta gol sesi çıkmadı. Bu sonuçla ev sahibi ekip 19 puana yükselip 8\'inci sırayı gerilerken, puanını 24 çıkaran konuk takım 4\'üncü basamakta yer buldu.

10\'uncu dakikada ev sahibi ekipten Sedat\'ın pasında sol çaprazdan kaleyi yoklayan Aissati\'nin sert şutunda kaleci Anıl topu yumruklarıyla uzaklaştırdı.
14\'üncü dakikada Balıkesirspor atağında Bülent\'in soldan ortasında Abdulkadir kafayı vurdu, top yandan auta çıktı.
22\'nci dakikada Giresunspor\'dan Canberk\'in sol çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
43\'üncü dakikada Abdulkadir\'in pasında Sedat bekletmeden vurdu, top Giresun defansından döndü.
48\'inci dakikada Otoo\'nun harika pasında Abdulkadir, altı pasta vurmakta gecikince, kaleci Anıl topu bloke etti.
55\'inci dakikada Sedat\'ın sağ çaprazdan sert şutunda top kaleyi bulmadı.
57\'nci dakikada kaleci Anıl\'la karşı karşıya kalan Abdulkadir\'in şutunda günün başarılı ismi Anıl gole izin vermedi. Kalan dakikalarda iki takımın atakları sonuç vermeyince karşılaşma 0-0 sona erdi.
Mücadelenin kalan bölümünde de gol sesi çıkmadı.

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