Balıkesirspor Baltok - Adana Demirspor: 2-1

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)

STAT: Balıkesir Atatürk

HAKEMLER: Erkan Özdamar, Orkun Aktaş, Oğuz Terzi

BALIKESİRSPOR BALTOK: Vukovic (xxx), Cüneyt (xxx), Nizamettin (xx), Muhammed (xx), Mehmet (xx) (Dk 56 Doğa xx), Furkan (xxx) (Dk 56 Foxi xx), Abdulkadir (xx), Okan (xx), Oğuz (xx), Otoo (xxx), Bülent (xx)

ADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş (xx), Tayyib (xx), Galip (xx), Berk (xx), Emre (xx), Pote, (xx), Mitrovic (xx), Hakan (xx), Orhan (xx), Kosecki (xx) (Dk. 59 Traore xx)

SARI KARTLAR: Dk. 40 Kurtuluş, Dk. 41 Anderson, Dk 68 Tayyib (Adana Demirspor). Dk 43 Muhammed, Dk 86 (Balıkesirspor Baltok)

GOLLER: Dk. 10 Pote (Adana Demirspor), Dk. 68 (Pen), Nizamettin, Dk 90+1 Doğa (Balıkesirspor Baltok)

SPOR Toto 1’inci Lig’in 16’ncı haftasında Balıkesirspor Baltok, sahasında Adana Demirspor’u 2-1 yendi.

MAÇTAN DAKİKALAR

6’ncı dakikada Balıkesirspor Baltok oyuncusu Nizamettin\'in köşe atışında iyi yükselen Oğuz’un kafa vuruşunda Adana Demirspor kalecisi Kurtuluş, yatarak topun hakimi oldu.

10’uncu dakikada sağdan ceza sahasına giren Adana Demirspor oyuncusu Berk’in ortasında defanstan önce topa ayağını uzatan Pote’nin vuruşunda top ağlarla buluştu. Adana Demirspor rakibi karşısında 1-0 üstünlüğü yakaladı.

40’ıncı dakikada Balıkesirspor Baltok’tan Mehmet’in ortasında uygun pozisyondaki Otoo, toptan önce rakibine müdahale edince Balıkesirspor Baltok için önemli bir fırsat daha kaçmış oldu.

67’nci dakikada Balıkesirspor Baltok futbolcusu Nizamettin’in köşeye vurduğu topu Kaleci Kurtuluş, köşeden tokatlayarak kornere çeldi. Nizamettin\'e yapılan müdahalede hakem penaltı noktasını gösterdi.

68’inci dakikada penaltı vuruşunu kullanan Balıkesirspor Baltok oyuncusu Nizamettin penaltıdan skoru eşitleyen golü attı. (1-1)

79’uncu dakikada Balıkesirspor Baltok’tan Otoo’nun ortasında altı pas üzerinde topla buluşan Abdulkadir rakiplerini yatırarak terse vurduğu top kaleci Kurtuluş’un ellerinde kaldı.

90+1’inci dakikada soldan gelen ortaya Balıkesirspor Baltok oyuncusu Doğa uçarak kafa vurdu, Adana Demirspor kalecisi Kurtuluş eliyle çeldi. Foxi’nin devam eden pozisyonda vurmasıyla seken topa dokunan Doğa’nın şutu ağlarla buluştu. Balıkesispor Baltok rakibi karşısında 2-1 öne geçti.

Karşılaşma Balıkesirspor Baltok’un rakibi Adana Demirspor karşısında 2-1’lik galibiyeti ile sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)