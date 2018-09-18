Balıkesirspor - Ümraniyespor maçında hakeme saldıran taraftar gözaltında

Devrim DERİN / BALIKESİR (DHA) - Spor Toto 1\'inci Lig\'in 5\'inci haftasında Balıkesir Baltok ile Ümraniyespor arasında oynanan karşılaşmada ilk yarının bitiş düdüğünün çalmasının ardından orta hakem Atilla Karaoğlan’a saldıran Balıkesirspor Baltok taraftarı gözaltına alındı.

İlk yarı bitiş düdüğünün çalması ardından sahaya inerek orta hakem Atilla Karaoğlan\'a saldıran taraftarın adının Ümit A. olduğu öğrenildi. Saldırganın daha önce de birçok sabıkası olduğu ortaya çıkarken, karşılaşmaya ise başka bir kişinin Passolig kartı ile girdiği öğrenildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen taraftarın sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI