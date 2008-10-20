Balıkesirli işçiden çevre kampanyası

Balıkersir İl Özel İdare Müdürlüğü'nde işçi İbrahim Halil Toplan, Havran Barajı suları altında kalacak zeytin ağaçlarının kesilmemesi, bir başka yere nakledilmesi ve zeytin ormanı kurulması için imza kampanyası başlattı.



Yeşilli Meydanı'ndaki imza kampanyasına TEMA Balıkesir İl Temsilciliği de destek verdi. Toptan, Havran'da DSİ'nin inşa ettiği Havran Barajı'na su toplanmaya başlanması ile birlikte su toplama havzasındaki 10 bin yetişkin zeytin ağacının kesileceğini ya da sular altında kalacağını belirtti. Halil Toplan, ``Zeytin ağacı yapısı itibariyle başka yere nakledilip tekrar dikilebiliyor. Binlerce ağacı kurtarmak için zeytin ormanı projesi oluşturduk. Balıkesir Valiliği'nin koordinesinde sivil toplum örgütlerinin ve halkımızın katkıları, kurum ve kuruluşların araç, gereç, personel desteği ile bu projeyi gerçekleştirebiliriz. Hazine'ye ait bir arazi üzerine zeytin ormanı kurabiliriz'' dedi.



İmza kampanyası ile konuyu tartışmaya açtığını ve kurumları harekete geçirmek istediğini bildiren Toplan, Balıkesirliler'e de seslenirken, ``Bir imzanızla ilimizde 10 bin zeytin ağacının kesilmesi enellenecek, ülkemizde belki de bir ilk olacak Zeytin Ormanı Projebi başlayacaktır'' diye konuştu.



DSİ'nin baraj suları altında kalan mağaralarda yaşayan binlerce yarasayı kurtarmak için suni mağaralar yaptırdığını hatırlatan TEMA İl Temsilcisi Mansur Toprak ise, zeytin ağaçlarının da en az yarasalar kadar değerli olduğuna dikkati çekti. Toprak, Toplan ile birlikte topladıkları imzaları Balıkesir Valiliği'ne ileteceklerini bildirdi. Toprak, Havran'da kesilecek ya da sular altında kalacak zeytin ağaçlarının olduğu alanda da basın açıklaması yapacaklarını bildirdi