Balıkesirli İrem Avrupa'nın zirvesinde

Coşkun YAMAN / BALIKESİR, (DHA)

BALIKESİRLİ milli judocu İrem Korkmaz, Slovenya\'nın Maribor kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Ferdi ve Takımlar Judo Şampiyonası\'nda 52 kiloda altın madalya kazandı. 41 ülkeden 180\'i kadın 402 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonada birinci turu bay geçen İrem ikinci turda Rumen Catalina Schiopu ile eşleşti. 1-0 öndeyken tekme atan rakibinin diskalifiye edilmesiyle maçı kazanan genç judocu, çeyrek finalde Azarbaycanlı Nazakat Azizova\'yı golden skorda ippon ile geçti. Yarı finalde İsrailli Gefen Primo\'yu da ihtarla yenerek adını finale yazdıran Korkmaz, finalde İsrailli Betina Temelkova\'yı ipponla devirerek Avrupa şampiyonluğu\'na ulaştı.

Spor yaşantısını Balıkesir Gençlik ve Spor Kulübü\'nde sürdüren 19 yaşındaki İrem Korkmaz, 2015\'te ümitlerde dünya üçüncüsü olurken, Avrupa Gençlik Olimpiyatları\'nda bronz madalya kazandı. 2016\'da gençlerde Balkan ve Gymnasiade şampiyonluğuna ulaştıktan sonra aynı yıl İspanya\'da düzenlenen Avrupa şampiyonasında gençlerde gümüş madalya kazanan başarılı judocu, 2017\'de Yunanistan\'da düzenlenen Avrupa Gençler Kupası\'nda birincilik kürsüsüne çıktı. Milli judocu son olarak geçtiğimiz mayıs ayında Azerbaycan\'ın başkenti Bakü\'de yapılan 4\'üncü İslam Dayanışma Oyunları\'ndan altın madalya ile dönmüştü.

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