T24 LogoT24 Logo
Politika

Balıkesir'in yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu

AKP'li Kafaoğlu, 64 oyla Balıkesir'in yeni başkanı seçildi

07 Kasım 2017 19:43

Ahmet Edip Uğur'un istifasıyla boşalan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na AKP'li Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu seçildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi bugün yeni Büyükşehir Belediye Başkanı'nı seçmek üzere toplandı. Toplantıda, Meclisin MHP Grubu da AKP adayı Kafaoğlu'na destek verdi. CHP'li Meclis üyeleri ise oylama öncesi salondan ayrıldı. Seçimin ikinci turunda 64 oy alan Kafaoğlu, Balıkesir'in yeni Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

"Durmak yok koşmaya devam"

Başkan seçilmesinin ardından kısa bir açıklama yapan Kafaoğlu, "Yunus'un Mevlana'nın dilini kullanacağız. Hep sevgiden, kardeşlikten bahsedeceğiz. Bir milyon 200 bin vatandaşımızı kucaklayacağız. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Biz birleştirmeye geliyoruz, kardeşlikleri çoğaltmaya geliyoruz. Sorumluluğumuz daha da arttı, Cumhurbaşkanımızın bize tavsiyeleri oldu. Tüm vatandaşlarımızın elini sıkacağız, gönüllerini alacağız, gece gündüz demeden basmadık yer bırakmayacağız. Bize destek olan AK Parti grubuna, MHP'li arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Durmak yok koşmaya devam" diye konuştu.

Kafaoğlu kimdir?

1961 yılında Balıkesir’in Gökçeyazı beldesinde doğan Zekai Kafaoğlu, lise eğitimini Balıkesir İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olan ve kamu hastanelerinde diş hekimi olarak görev yapan Kafaoğlu, Sağlık Bakanlığı Bakan Müşavirliği'nden sonra Balıkesir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Kurucu Başhekimliği görevinde bulundu. Refah Partisi'nde İl Müfettişliği, Fazilet Partisi’nde İl Başkanlığı yapan Kafaoğlu, AKP Balıkesir Kurucu İl Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Kafaoğlu, 1999 yılında Fazilet Partisi, 2002 ve 2007 yıllarında AKP'den milletvekili adayı oldu. 30 Mart 2014 yerel seçiminde AKP'den Altıeylül Belediye Başkanı seçilen Kafaoğlu, evli ve 3 çocuk babası.

 

ETİKETLER

Ahmet Edip UğurAKPBalıkesiristifaZekai Kafaoğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24