Balıkesir'in yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu

Ahmet Edip Uğur'un istifasıyla boşalan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na AKP'li Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu seçildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi bugün yeni Büyükşehir Belediye Başkanı'nı seçmek üzere toplandı. Toplantıda, Meclisin MHP Grubu da AKP adayı Kafaoğlu'na destek verdi. CHP'li Meclis üyeleri ise oylama öncesi salondan ayrıldı. Seçimin ikinci turunda 64 oy alan Kafaoğlu, Balıkesir'in yeni Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

"Durmak yok koşmaya devam"

Başkan seçilmesinin ardından kısa bir açıklama yapan Kafaoğlu, "Yunus'un Mevlana'nın dilini kullanacağız. Hep sevgiden, kardeşlikten bahsedeceğiz. Bir milyon 200 bin vatandaşımızı kucaklayacağız. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Biz birleştirmeye geliyoruz, kardeşlikleri çoğaltmaya geliyoruz. Sorumluluğumuz daha da arttı, Cumhurbaşkanımızın bize tavsiyeleri oldu. Tüm vatandaşlarımızın elini sıkacağız, gönüllerini alacağız, gece gündüz demeden basmadık yer bırakmayacağız. Bize destek olan AK Parti grubuna, MHP'li arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Durmak yok koşmaya devam" diye konuştu.

Kafaoğlu kimdir?

1961 yılında Balıkesir’in Gökçeyazı beldesinde doğan Zekai Kafaoğlu, lise eğitimini Balıkesir İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olan ve kamu hastanelerinde diş hekimi olarak görev yapan Kafaoğlu, Sağlık Bakanlığı Bakan Müşavirliği'nden sonra Balıkesir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Kurucu Başhekimliği görevinde bulundu. Refah Partisi'nde İl Müfettişliği, Fazilet Partisi’nde İl Başkanlığı yapan Kafaoğlu, AKP Balıkesir Kurucu İl Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Kafaoğlu, 1999 yılında Fazilet Partisi, 2002 ve 2007 yıllarında AKP'den milletvekili adayı oldu. 30 Mart 2014 yerel seçiminde AKP'den Altıeylül Belediye Başkanı seçilen Kafaoğlu, evli ve 3 çocuk babası.