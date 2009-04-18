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Yaşam

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 22 kaçak yakalandı

18 Nisan 2009 00:40

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 22 kaçak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Altınova beldesinde bir yazlık evde çok sayıda kaçak bulunduğu ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, 20'si Afganistan, 1'i İran, 1'i Pakistan uyruklu 22 kaçak, güvenlik güçlerince yakalandı.

Kaçakları Yunanistan'ın Midilli Adası'na götürme vaadinde bulunduğu öne sürülen T.Y. de gözaltına alındı.

T.Y, sorgulamasının ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 22 kaçak sınır dışı edilmek üzere Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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