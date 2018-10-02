Balıkesir'in 21'inci ilçesi Almanya

Balıkesir,(DHA) - BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Almanya Balıkesirli Kültür ve Dayanışma Derneği\'nin düzenlediği Balıkesir 6 Eylül Kurtuluş Günü etkinliğine katıldı. Etkinlikte konuşan Kafaoğlu, \"Almanya\'da 48 bin Balıkesirli yaşıyor, 20 ilçemiz var, 21\'inci ilçemiz de sizlersiniz. Sizlere hizmet etmek bizim boynumuzun borcu\" dedi.

Almanya’da yaşayan gurbetçi Balıkesirlilerle biraraya gelen Başkan Kafaoğlu\'na Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı Fikrettin Kocaman da eşlik etti. Gurbetçilerle hasret gideren ve sohbet eden programda Başkan Kafaoğlu’ya ilgi büyüktü.

\"DEĞERLERİ GELECEK NESİLLERE AKTARACAĞIZ\"

Programın açılış konuşmasını yapan Almanya Balıkesir Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Kemal Kanıkurumaz, \"Bizler bugün burada, Balıkesir\'in düşman işgalinden kuruluşunun 96. yıl kutlaması için toplanmış bulunuyoruz. Hepinizin de bildiği gibi, 1920’de Yunan işgaline uğrayan güzel ilimiz Balıkesir\'imiz, Kuva-yi Milliye hareketi sayesinde 6 Eylül 1922 de yeniden hürriyetine kavuşmuştur. Bu tarihi hareket, birlik ve beraberlikle zafere ulaşmış ve 96 yıl sonra bizlerin burada olmasına vesile olmuştur. Yarım asır önce Almanya\'ya gelen Balıkesirliler, kurtuluş yıllarında olduğu gibi Almanya\'da da birlik ve beraberlik ruhuyla yaşamış oldukları topluma katkı sağlayarak, kültürleriyle renk katmaktadır. Amacımız bu değerleri, gelecek nesillere de aktarmaktır. Bunun için de üyelerimizin, daha fazla desteğine ihtiyacımız var\" ifadelerini kullandı.

\"21\'İNCİ İLÇEMİZ OLDUNUZ\"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu da, \"Balıkesirli hemşehri ruhunu yaşatmak ve diri tutmak için dernek kurdunuz ve dernek çatısı altında bir araya geliyorsunuz. Dernek üyelerini arttırmalısınız, asla parçalanıp bölünmemeniz lazım, başka dernek altında çoğalarak, bölünmemeliyiz. Tek dernek çatısı altında güçlerimizi birleştirerek yolumuza devam etmeliyiz. Bölünme başlarsa, işin bereketi kaybolur. Biz, belediye başkanları olarak sizlerin arkasında, yanındayız, her faaliyetinizde yanınızdayız. Arkadaşların verdiği rakama göre, Almanya\'da 48 bin Balıkesirli yaşıyor, 20 ilçemiz var, 21\'inci ilçemiz de sizlersiniz. Sizlere hizmet etmek bizim boynumuzun borcu. Buralarda kültürümüzü yaşatıyorsunuz. Bunun için tüm dernek görevlilerine teşekkür ediyorum\" şeklinde konuştu.

BAŞKAN KAFAOĞLU İKİ KEKLİK TÜRKÜSÜNÜ SÖYLEDİ

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ise, “Bizler bu kurtuluş programlarını Balıkesir\'de daima yapıyoruz, toprağından binlerce kilometreler uzakta ama gönlüyle, kalbiyle şehrinin ülkesinin yanında olan, siz güzel insanlarla beraber Balıkesir\'in kurtuluşunu birlikte kutlamaktan mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum\" dedi.

Programa Balıkesir\'den davetli olarak katılan Prof.Dr. Ali Duymaz, Balikesir\'in kurtuluşu ve milli mücadele yıllarına dair bir sunum yaptı. TRT Türk Hal Müziği sanatçısı Ali Çakar da, hemşehrilerine muhteşem bir konser verdi. Çakar, başta Balıkesir yöresi olmak üzere seslendirdiği türkülerle, adeta Anadolu\'yu turladı.

Ali Çakar’ın, “İki Keklik“ türküsüne Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu da eşlik etti, büyük alkış aldı.

Karesi Zeybek minik ve büyük gruplarının ayrı ayrı gösterisi mest etti. Kutlama programında BALDER Başkanı Kemal Kanıkurumaz ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, harmandalı ve çiftetelli oyunlarıyla davetlilerden takdir topladı.

Başkan Kafaoğlu temasları sırasında İsviçre Zürih Başkonsolosu Asiye Nurcan İpekçi’yi ardından Post Gazetesi ve TGRT İsviçre Temsilcisi Ömür Çelik’i ziyaret etti. Her iki ziyarette de Başkan Kafaoğlu’na Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ile İsviçre Türk Toplumu Genel Başkanı Levent Karaağaç da eşlik etti.

Gazete ziyaretinde Başkan Kafaoğlu gazeteyi inceledi, gazetenin İsviçre’de yaşayan vatandaşların sorunlarını satırlarına yansıttığını, bu sorunların giderilmesi ile ilgili aracı kurum gibi hizmetini sürdürdüğünü söyledi.

Gazete Temsilcisi Ömür Çelik de Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve beraberindeki heyete gazetenin 16 yıldan beri kuruluş amacına uygun olarak yayın hayatına devam ettiğini ifade ederek ziyaret dolayısıyla teşekkür etti.

Başkan Kafaoğlu daha sonra Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Karlshure Merkez Camiinde düzenlenen aşure hayrına katılarak burada bulunan kurs öğrencilerine aşure dağıttı, öğrencilerle bir araya geldi.

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