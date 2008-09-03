Balıkesir'i karıştıran 'tarikat evi'

Balıkesir'in Havran İlçesi'nde, bir evin tarikat etkinliklerinde kullanıldığı iddiası ortalığı karıştırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Havran Kaymakamı Fatih Genel, evde Ramazan öncesi toplu hatim indirildiğini saptadıklarını söyledi.



İddia, geçen hafta sonu `1'inci Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Şenliği'ne katılmak için Havran'a gelen Balıkesir CHP Milletvekili Ergün Aydoğan'ın ziyareti sırasında ortaya atıldı. CHP'li Aydoğan'ın önünü kesen Hamambaşı Mahallesi'nde bakkal dükkanı işleten Meryem Çelik, Hükümet Konağı'nın hemen karşısındaki bir evde haftada iki gün tarikat toplantıları yapıldığını öne sürdü. Çelik, Aydoğan'a, "Havran'da tarikat evlerinin sayılarının her geçen gün arttığını duyuyoruz. Hükümet Konağı'nın hemen karşısında bir evde haftada iki gün toplanılıyor. Evde ne yaptıklarını akrabaları bile bilmiyor. Öğrendiğim kadarıyla burada toplanan tarikatın merkezi Adıyaman'daymış. Buralarda insanlar kandırılıyor. Bu evlerin önlenmesi için bir çalışma yapacak mısınız?" diye soru yöneltti.



`TÜRKİYE GENELİNDE VAR'



İddiaları araştıracaklarını söyleyen milletvekili Ergün Aydoğan, Türkiye genelinde izinsiz ve kaçak olarak dini eğitim yapıldığını söyledi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, `izinsiz dini eğitim yapılan yerler kapatılacak' diye resmi açıklaması bulunduğunu hatırlatan Aydoğan "Bu demektir ki, ülkenin her yanında ve Havran'da bu tür yerler var. Biz CHP olarak, insanların dini eğitim almasını, özgürlüklerini kullanmasını sonuna kadar destekliyoruz. Ama bu çalışmaların, yasalar çerçevesinde ehil olan kişiler tarafından yapılmasını istiyoruz. Eğitim verecek kişilerin de, bu konuda yetkin, eğitim almış kişiler olmasını istiyoruz" dedi.



KAYMAKAM: HATİM İNDİRİLMİŞ



İddialarla ilgili soruşturma başlatılırken, Havran Kaymakamı Fatih Genel şunları söyledi:



"Bu iddia bana da geldi. İddia sonrası İlçe Emniyet Amirliği'ne talimat verdim, soruşturma başlattım. Soruşturma sonunda iddia sahibi bayanın kastettiği evin, memur emeklisi olan Ahmet Aktürk'e ait olduğunu belirledik. Geçtiğimiz haftalarda, Ramazan ayının başlaması nedeniyle mevlüt okutmuşlar, bayanlar toplanıp hatim indirmiş. Yaptığımız araştırma da evin tarikat evi olarak kullanıldığı sonucuna varamadık. Anadolu'nun yer yerinde olduğu gibi Ramazan öncesi hatim indirmişler. İddiaların gerçeği yansıttığı yönünde bir sonuca ulaşamadık. Ev sahibinin yapılan soruşturmasında, tarikatle bir ilgisi bulunduğu sonucuna varmadık. Elinde bilgi olan varsa, bize başvursun. Biz de gereğini yapalım."

