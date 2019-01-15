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Balıkesir'den Türkmenlere gıda ve giyecek yardımı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi ve Türk Ocakları Balıkesir Şubesi, Irak ve Suriye'den Gaziantep'e göç eden Türkmenlere giyecek ve gıda yardımında bulundu

15 Ocak 2019 18:37

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi ve Türk Ocakları Balıkesir Şubesi, Irak ve Suriye\'den Gaziantep\'e göç eden Türkmenlere giyecek ve gıda yardımında bulundu.
Irak ve Suriye\'deki iç savaştan kaçarak Türkiye\'ye sığınıp, Gaziantep\'e yerleşen Türkmenler için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türk Ocakları Balıkesir Şubesi giyecek ve gıda yardımı yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu, Türk Ocakları Balıkesir Şube Başkanı Tahir Korucuoğlulları, Belediye Meclis üyeleri ve dernek üyelerinin katılımıyla yardım TIR\'ı dualarla Gaziantep\'e uğurlandı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Suriye ve Irak\'ın kuzeyinden gelen Türkmenlere yardım gönderdiklerini belirterek, \"Orada yaşayanlar genelde dul ve yetimler. Onlara hanımlarımız giysiler topladılar. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak gıda kolileri ve ulaşımlarında destek verdik. Her zaman hayırlı işlere motor olacağımızı, şer işlere fren olacağımızı söylemiştik. Onlar bizim kardeşlerimiz. Bizim gönül coğrafyamız çok geniş. Bizim gönül coğrafyamızdan gelen insanlara kalbimizi, gönlümüzü, soframızı, işimizi, aşımız açıyoruz\" dedi.

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