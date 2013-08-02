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Çevre

Balıkesir'deki yangında bilanço ağır

Balıkesir, tarihinin en büyük orman yangınlarından birini yaşadı

02 Ağustos 2013 06:34

 

Kepsut ilçesi Sarıfakılar köyü yakınlarında Salı günü başlayan yangın, rüzgar ve 35 dereceye ulaşan hava sıcaklığının da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Karadan ve havadan yapılan müdahale ile yangın ikinci gününde kontrol altına alındı ancak alevler rüzgarın etkisini artırmasıyla yeniden yükseldi.
Yangının yeniden yayılmaya başlamasıyla farklı bölgelerden takviye uçak ve helikopterler istendi.
11 helikopter, 4 uçak ve 100’den fazla orman işçisinin müdahale ettiği yangın, üçüncü gününde kontrol altına alındı.
3 gün süren yangının bilançosu ise ağır oldu; bin 500 hektar alan da kül oldu.

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