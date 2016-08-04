Balıkesir'deki mühimmat tesisi cemaatin mi?

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, 15 Temmuz'da gerçekleşen darbe girişimiyle ilgili olarak, "Darbe, Türk Silahlı Kuvvetleri için Türkiye'nin en stratejik dördüncü kenti olan Balıkesir'de son bir yıldır ilginç yapılanmayı açığa çıkardı" diye yazdı. Darbe girişimi operasyonunda tutuklanan iş adamları arasında patlayıcı fabrikası sahibi İsmail Yavaşça ailesinin bundan birkaç yıl önce Balıkesir’in merkezinde bir av bayisi iken 100 milyon dolarlık bir tesis sahibi olduğu ileri sürüldü. Bayer, Yavaşça ailesinin yükselişine dair "Patlayıcı fabrikası kuşkusuz FETÖ gibi bir terör örgütü için stratejik öneme sahip. Yavaşçaların hızlı yükselişi ve devlet içindeki bazı klikler tarafından ‘nasıl kollandığı’ yeni yeni ortaya çıkıyor" yorumlarında bulundu.

Yalçın Bayer'in Hürriyet gazetesinin bugünkü (4 Ağustos 2016) nüshasında yayımlanan "Bu mühimmat tesisi FETÖ'nün mü?" başlıklı yazısı şöyle:

15 Temmuz darbesi, Türk Silahlı Kuvvetleri için Türkiye'nin en stratejik dördüncü kenti olan Balıkesir'de son bir yıldır ilginç yapılanmayı açığa çıkardı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur’un “Bunlar kendilerini iyi gizliyorlardı ama her şey ortaya çıktı” dediği yapılanma genişledikçe insan dehşete düşüyor.

FETÖ operasyonunda tutuklanan işadamları arasında patlayıcı fabrikası sahibi İsmail Yavaşça da var. Yavaşça’nın fabrika ve diğer işyerlerinde arama yapan polis, kasada FETÖ’nün örgüt içi hiyerarşisini sembolize eden 2 adet 1 dolarlık banknot buldu.

Bilindiği gibi bu banknotlar darbe girişimi sonrası asker, bürokrat, eğitimci ve işadamı çok sayıda isimde ele geçti.

İsmail Yavaşça’nın oğlu Emrah Yavaşça’nın yönetim kurulu başkanı olduğu ve patlayıcı fabrikasını bünyesine bulunduran Yavaşçalar AŞ’ye soruşturma kapsamında kayyum atandı.

Geriye bakınca şu sonuçlar açığa çıkıyor: Patlayıcı fabrikası kuşkusuz FETÖ gibi bir terör örgütü için stratejik öneme sahip. Yavaşçaların hızlı yükselişi ve devlet içindeki bazı klikler tarafından ‘nasıl kollandığı’ yeni yeni ortaya çıkıyor. Yavaşçalar bundan birkaç yıl önce Balıkesir’in merkezinde bir av bayisi iken 100 milyon dolarlık bir tesis sahibi oldu.

Yavaşça, soyadının aksine hızlıca yükseldi; MKE’nin ‘mermi ve fişek’ ihalelerini alır hale geldi. 2003’te Kavaklı köyünde Mücahit Çayanlı’dan 50 dönümlük fabrika arazisini ele geçirmek için evrakta sahtecilik yaptığı tescillendi. Çünkü bu 50 dönüm alınmazsa, 500 dönümlük fabrika arazisi için lisans alınamıyordu. Ancak bütün bu usulsüzlüğe rağmen fabrika kapatılmadı.

Günün sözü

“Askeri liseler kapatılıyor. Bu durum bana Köy Enstitülerinin durumunu hatırlattı.”

Zahide UÇAR

KHK’larla ndevlet yapılanmaz

1- KHK’lar olağanüstü hal dönemi sona erdiğinde hükmünü yitirir.

Devlette yapılanma Kanun Hükmünde Kararnamelerle yapılamaz.

2- Anayasa’nın 121. maddesinin 3. fıkrasında sözü edilen KHK’nın konusu, ‘olağanüstü halin gerekli kıldığı konular’ olarak saptanmış ve sınırlandırılmıştır.

Bu sebeple KHK’nın yalnızca olağanüstü hal durumunun gerektirdiği pratik önlemleri içermesi gerekir.

3- KHK ile kanun değiştirilemez, kanuna ek getirilemez, eski KHK’lar değiştirilemez, böyle bir amacın aracı yapılamaz.

4- Eğer böyle bir içerik taşır ise Anayasa Mahkemesi denetiminden kaçmak olanaklı değildir.

Amaç olağanüstü hal söz konusu olmadığı durumlarda, tüm ülkeyi olağanüstü hal rejimi ile yönetmek olanağına kapı aralamak olmamalı...

Av. Figen ALBUGA ÇALIKUŞU

Hilmi Özkök bir şeyler söylemeli artık

Emekli Korgeneral Altay Tokat anlatıyor:

FETÖ darbe girişimini fırsata dönüştürerek TSK üzerinde yapılan yanlış operasyonların uzun vadede telafisi olmayan ağır bedellere yol açacağını düşünüyorum. Askeri eğitim sistemi felç edilmiştir ve öğrenciler bir anlamda kıyıma uğramıştır. Sistemi öğrenci mi çalıştırıyor? Asıl sorumlular sahnede yok. Uyuyanlar, gençleri FETÖ’ye kaptıranlar, Hilmi Özkök’ü orgeneralliğe yükselten ve Genelkurmay Başkanı olmasına öğrenciler mi karar verdi? Türk ordusunda generallerin yaşı diğer ordulara göre yüksektir. Dolayısıyla savaş şartlarına uygun değildir. ABD’de general yaş sınırı 58’dir. Bu noktada hiçbir şey yok. Üstelik gençlerin üzerine gidiliyor ama Allah görüyor.

Orduyu Fetullah’a kaptıranlara bir şey yok. Öğrencilere toplu ceza, hukuka ve vicdana aykırıdır diyorum.

Hazinedar'ın açıklaması

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar dünkü ‘Beşiktaş, miting ve FETÖ” başlıklı yazı üzerine bir ‘açıklama’ gönderdi. “Demokrasiye her kulvarda destek olmak benim boynumun borcudur. Cemaat ve farklı örgütlerle bu zamana kadar hiçbir ilişkimin olmadığı apaçık ortadadır. Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın geçtiğimiz yıllarda (1 Temmuz 2014) düzenlediği yemeğe katılmak dışında ne Cemaat’i tanır ne bugüne kadar uzaktan yakından en ufak ilişkim olmamıştır. Yeni başkan seçildiğim o dönem söz konusu vakfın iftar yemeğine katılma nedenim ise kendi ilçemde düzenlenmesi ve benim oraya belediye başkanı olarak davet edilmemdir.”

Biliyor musunuz?

- CHP İBB meclis üyesi Mehmet Berke Merter’in Kadir Topbaş’a “İBB’den iş akitleri fesih edildiği bildirilen 768 personel hangi liyakate göre işe alınmıştır? Müdür, şef, amir vb. üst düzeydekiler kimlerin imzaları ve önerileriyle terfilerini almışlardır?” diye sorduğunu...

Mesaj panos u

- FETÖ Terör Örgütü’ne geçmişten günümüze dek yardım ve yataklık yapma suçuna bulaşmış tüm siyasi parti ve yöneticileri ile bağlantılı unsurlarının da dahil edilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusu yapma hazırlıkları içinde olduğumuzu kamuoyuna duyururuz.

Vecdet ÖZ-Adalet Partisi Genel Başkanı