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Yaşam

Balıkesir'deki cinayetle ilgili 7 gözaltı

25 Eylül 2009 19:22

Balıkesir'de, alacak meselesi nedeniyle birini öldürüp, baraj gölüne attıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.

2. Sakarya Mahallesi Yıldız Sokak'ta oturan Ergun Özen (30), Ramazan Bayramı'nın birinci günü, eşine çarşıya gideceğini söyleyerek evden ayrıldı.

Özen'in bayram süresince eve dönmemesi üzerine eşi, polise başvurdu.

Başvurunun ardından gelen bir ihbarı değerlendiren polis, yaptığı araştırmada, Özen'in Sakarya Mahallesi'ndeki bir birahanede alkol aldıktan sonra birlikte ayrıldığını belirlediği Özcan M. (42), Bülent Y. (50), Murat S. (32), Mehmet A. (30), İbrahim A. (33), Ümit Coşkun D. (44) ve Ebru Ç'yi (26) gözaltına aldı.

Zanlıların, sorgulamalarında, otomobille Ergun Özen'i merkez Üçpınar köyü yakınlarına götürdükleri, burada alacak meselesi yüzünden çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdükten sonra halıya sarıp ağırlık bağladıkları cesedi, Selimiye Baraj Gölü'ne attıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.

Soruşturma sürerken zanlıların verdiği ifadeler doğrultusunda, baraja atılan cesedin aranması ve çıkarılması için Çanakkale Emniyet Müdürlüğünden uzman dalgıç istenildiği bildirildi.

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