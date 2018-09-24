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Balıkesir'de zirai alanda başlayan yangın ormana sıçradı (1)

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'in merkez Altıeylül ilçesi kırsalında zirai alanda başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı

24 Eylül 2018 18:32

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR\'in merkez Altıeylül ilçesi kırsalında zirai alanda başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Yangını kontrol almak için havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.
Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Konakpınar Mahallesi\'nde saat 14.30 sıralarında zirai alanda başlayan yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçradı. 1 saatte yaklaşık 3 hektar alanın kül olduğu belirtilen yangına, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 3 helikopter, 1 uçak, 10 arazöz, 1 dozer ile müdahale ediliyor.
Yangın hakkında bilgi veren Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı, \"Yangın, zirai alanda başlayıp, ormanlık alana sirayet etti. Ekiplerimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kısa sürede kontrol altına alınacaktır\" dedi.

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