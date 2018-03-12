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Balıkesir'de zeytinyağı hırsızlığına 3 tutuklama

Sefer TALAY / BURHANİYE(Balıkesir), (DHA)-BALIKESİR'in Burhaniye ilçesi ve iki ilde zeytinyağı hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltanı alınan 1'i kadın 3 şüpheli tutuklandı

12 Mart 2018 18:00

Sefer TALAY / BURHANİYE(Balıkesir), (DHA)-BALIKESİR\'in Burhaniye ilçesi ve iki ilde zeytinyağı hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltanı alınan 1\'i kadın 3 şüpheli tutuklandı.
Muğla ve Aydın illerinde 5 ayrı adresten zeytinyağı çaldıkları öne sürülen E.T(42), Ş.U.(44) ve E.U. (50) Burhaniye ilçesine geldi. Zanlılar, burada Ağacık Mahallesi\'nde Engin Yanık\'a ait 50 litre zeytinyağı çaldı. İhbar üzerine Jandarma hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Zanlılar, 35 DD 5387 plakalı kiralık araçtaki GPS takip sistemi ile Kızıklı Mahallesi yolu üzerinde yakalandı. Aaracın bagajındaki zeytinyağlara el konuldu. Gözaltına alınan 3 hırsızlık zanlısı jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Burhaniye T Tipi Cezaevi\'ne gönderildi.
Tutuklanan 3 zanlının, Aydın’ın Nazilli ve Yenipazar ilçeleriyle Muğla’nın Yatağan ilçesinde 5 ayrı adresten toplam bin 363 litre zeytinyağı çaldıkları belirlendi. Çalınan zeytinyağlarının piyasa değerinin yaklaşık 20 bin TL olduğu bildirildi.

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