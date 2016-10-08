T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Balıkesir'de zeytin işçilerini taşıyan otobüs devrildi; 18 yaralı

Yaralılar Ayvalık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı

08 Ekim 2016 00:26

Balıkesir'in Ayvalık İlçesi'nde kamyonetin zeytin işçilerini taşıyan minibüse çarptığı kazada, 2'si ağır, 18 kişi yaralandı.

DHA'da yer alan habere göre, kaza, bugün saat 16.00 sıralarında İzmir-Çanakkale Karayolu Sokol Kavşağı'nda meydana geldi. O.Y. yönetimindeki 34 HT 5396 plakalı kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen 10 DA 556 plakalı zeytin işçilerini taşıyan minibüse arkadan çarptı. Kazada, minibüste bulunan ve Ortamandıra Köyü'nden Ayvalık'a zeytin toplamaya gelen 17 işçi ile kamyonet sürücüsü yaralandı. 

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedaviye alındı.

ETİKETLER

ayvalıkbalıkesirzeytin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24