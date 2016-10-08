Balıkesir'de zeytin işçilerini taşıyan otobüs devrildi; 18 yaralı

Balıkesir'in Ayvalık İlçesi'nde kamyonetin zeytin işçilerini taşıyan minibüse çarptığı kazada, 2'si ağır, 18 kişi yaralandı.

DHA'da yer alan habere göre, kaza, bugün saat 16.00 sıralarında İzmir-Çanakkale Karayolu Sokol Kavşağı'nda meydana geldi. O.Y. yönetimindeki 34 HT 5396 plakalı kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen 10 DA 556 plakalı zeytin işçilerini taşıyan minibüse arkadan çarptı. Kazada, minibüste bulunan ve Ortamandıra Köyü'nden Ayvalık'a zeytin toplamaya gelen 17 işçi ile kamyonet sürücüsü yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedaviye alındı.