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Balıkesir'de yol kontrolünde tarihi eser ele geçirildi

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'in Burhaniye İlçesi'nde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, durdurduğu bir motosikletli şüphelinin taşıdığı poşette Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirdi

05 Ekim 2017 13:17

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR\'in Burhaniye İlçesi\'nde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, durdurduğu bir motosikletli şüphelinin taşıdığı poşette Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirdi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızıklı Mahallesi\'nde dün saat 16.00\'da, yol güvenliği ve kontrol devriyesine başladı. Ekipler şüphe üzerine bir motosikleti durdurdu. S.K.\'nın elinde taşıdığı poşeti açan ekipler, içerisinde bulunan tarihi niteliği bulunduğu Roma Dönemi\'ne ait olduğu belirtilen heykelcik, kase, bilezik ve benzeri 7 esere el koydu. Jandarma karakolunda sorgusu yapılan S.K. Cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

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