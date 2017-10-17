Balıkesir'de 'Yaban Mantarları Eğitim Festivali' hazırlığı

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı\'na bağlı Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM), 21-22 Ekim\'de yaban mantarları eğitim festivali düzenleyecek.

Büyükşehir belediyeleri bünyesinde ülkenin tek merkez konumundaki, 114 dönüm arazide kurulu BAÇEM\'de, tıbbi aromatik bitkiler ve yem bitkileri üzerinde çalışmalar yapılıyor. Yenilebilir tahıllar ve bölgeye uyumlu parfümeride kullanılan önemli tıbbi aromatik bitkilerin de yetiştirildiği BAÇEM, çiftçi eğitimleri ve bölge tarımında kullanılabilecek alternatif ürünler üzerinde çalışmalar yürütüyor.

BAÇEM Şube Müdürü Nazım Tanrıkulu, yaptıkları araştırmalarla ilgili bilgi verirken vetiver, limon çiçeği, paçuli gibi bölgede kulanılabilecek çok değerli birçok alternatif bitki türlerinin denendiğini söyledi. Tanrıkulu, yine yaygın olarak tarımı yapılan tıbbi aromatik bitkilerden kekik, lavanta, adaçayı ve nane gibi türlerden tarım denemeleri yaptıklarını anlattı. Tanrıkulu, şöyle konuştu:

\"Bitkilerin doku kültürüyle yöntemleriyle üretilebilmesini sağlayan biyokimya teknoloji laboratuvarımızı kuruyoruz. Tıbbi aromatik bitkilerin etken maddelerinin analizlerini yapabileceğimiz, tıbbi aromatik bitkilerden ilaç geliştirme ve Ar-Ge çalışmaları yapabileceğimiz bir tıbbi ve aromatik bitkiler laboratuvarı kurduk. Yöremiz oldukça zengin bir çeşitliliğe sahip.\"

Edremit\'te Kazdağları, Burhaniye\'de ise Madra Dağları\'nın etkisi ve çeşitliliğiyle bölgede çok sayıda mantar çeşidi bulunduğunu belirten Nazım Tanrıkulu, bu çeşitliliğe dikkat çekeceklerini söyledi. Mantar üreticilerini de teşvik edebilmek için mantarhane kurulumunu tamamlamak üzere olduklarını söyleyen Tanrıkulu, şöyle dedi:

\"21 Ekim\'de mantar festivalimiz düzenlenecek. Çiftçilerimizi ekonomisine katkıda bulunacak alternatif ürünler konusunda araştırmalarımız sürüyor. BAÇEM\'in bölge ekonomisine ve Balıkesir çiftçisine şu yönde bir katkısı da olacak. Yaygın olan, halihazırda tarımı yapılan örneğin zeytin gibi, Havran\'da mandalina gibi yetiştirilen ürünlerin elde kalma problemi oluyor genelde. Bunların elde kalmasına sebep olan faktörleri araştırıp, tarımsal konularda sıkıntılar varsa bunlara çözüm önerileri sunacağız. Aynı zamanda bilinçli tarım yapılması konusunda da eğitim merkezimizde belirli aralıklarla eğitim seminerlerimiz olacak.\"

\'İŞLEME TEKNOLOJİSİ GELİŞTİRİLMELİ\'

Tıbbi aromatik bitkilerle ilgili yapılan çalışmalarda pazar sıkıntısını aşabilmek için işleme teknolojisi geliştirmek zorunda olduklarını anladıklarını söyleyen Tanrıkulu şunları söyledi:

\"Yapılan çalışmalarda gördüğümüz, bir işin işlemesini bilmiyorsak, teknolojisini geliştiremiyorsak, o işin tarımını ne kadar yaygınlaştırsak da sonrasında pazarda sıkıntılar yaşıyoruz. Bununla ilgili de merkezimizde distilasyon sistemi ve soğuk baskı yöntemleri yer alacak. Ayrıca tıbbi aromatik bitkiler ekstraksiyon yöntemleri arasında son yöntemlerden birisi olan süper kritik karbondioksit ekstraksiyonu ve mikrodalga ekstraksiyon sistemi de laboratuvarımızda kullanacağız. Bunları yaparken, Çanakkale ve Balıkesir Üniversitleri ile çalışmaları yürüteceğiz. İstanbul Bezmialem Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ile de çalışma yapacağız.\"

YABAN MANTARLARI EĞİTİM FESTİVALİ

BAÇEM Uzman Biyoloğu Sema Candan Erol ise, çiftçiye ekonomik değeri olan mantarlarla ilgili eğitim seminerleri verip farkındalığı arttırarak kırsal kalkınmayı hedeflediklerini anlattı. Erol, şöyle konuştu:

\"Mantarlar bu anlamda çok popüler ve ekonomik açıdan çok önemli. 21-22 Ekim\'de, 1\'inci Kazdağları Yaban Mantarları Eğitim Festivali düzenliyoruz. Değerli akademisyenlerimizle birlikte Kazdağları\'nın eşsiz atmosferinde hep birlikte mantar avlayacağız. Buradaki temel amacımız ekonomik değerini de tam olarak göz önüne serip halkımız için alternatif geçim kaynakları oluşturmaktır. Balıkesir\'i mantar yetiştiriciliği konusunda bir marka haline getirmek istiyoruz. 21-22 Ekim\'de tüm mantar ve doğasevenleri Kazdağları\'na bekliyoruz.\"



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