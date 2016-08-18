Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin arkasında olduğu öne sürülen Gülen cemaatiyle ilgili olarak, "Yavaşçalar Şirketi'nin Lübnan ve Suriye’ye ihraç ettiği infilaklı fitillerin önemli bölümü, Cizre, Sur, Nusaybin ilçelerindeki hendek eylemlerinde hazırlanan patlayıcı tuzaklarında kullanılmış. Şirket bu mühimmatı, son alıcısı Lübnan göstererek, Suriye’ye göndermiş. Hatta, bir parti ihracat ise Dışişleri’nin devreye girmesi sonucu son anda engellenmiş. Eğer Dışişleri engel olmasaymış, bu parti de aynı şekilde PKK’ya ulaştırılacakmış" iddiasını dile getirdi.

Yalçın Bayer'in "Balıkesir'de üretilen mühimmat Sur'da nasıl kullanıldı?" başlığıyla yayımlanan (18 Ağustos 2016) yazısı şöyle:

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri için İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra en stratejik kent olan Balıkesir'de bir 'mühimmat fabrikası' olduğunu yazmıştık, hatırlarsınız.

Dinamit, fitil ve çeşitli çaplarda mermi üretilen fabrikanın sahibi İsmail Yavaşça da tutuklanmıştı.

FETÖ’cü oldukları netleşen Yavaşçalar Şirketi’nin ürettiği mühimmatın bir bölümünün PKK’nın eline geçtiği, Cizre, Sur ve Nusaybin gibi kent kalkışmalarında kullanıldığı anlaşıldı.

Gazeteciler Abdurrahman Şimşek ile Ferhat Ünlü’nün Sabah’ta çıkan haberine göre, şirketin Lübnan ve Suriye’ye ihraç ettiği infilaklı fitillerin önemli bölümü, Cizre, Sur, Nusaybin ilçelerindeki hendek eylemlerinde hazırlanan patlayıcı tuzaklarında kullanılmış.

Şirket bu mühimmatı, son alıcısı Lübnan göstererek, Suriye’ye göndermiş. Hatta, bir parti ihracat ise Dışişleri’nin devreye girmesi sonucu son anda engellenmiş. Eğer Dışişleri engel olmasaymış, bu parti de aynı şekilde PKK’ya ulaştırılacakmış.

FETÖ’nün devlet içinde nasıl bu kadar etkili hale geldiğini, 15 Temmuz’da yaşayarak öğrendik.

Şimdi anlıyoruz ki, FETÖ devlet içinde büyürken, Balıkesir’de de Yavaşçalar Şirketi’ne “Yürü ya kulum” denilmiş. Küçük bir av tüfeği bayisi olan şirket, devasa arazilere ve 100 milyon dolarlık tesislere sahip olmuş. Ama bu yetmemiş, Türkiye’ye zarar versin diye ürettiği mühimmatı da terör örgütüne göndermiş.

Olaylar netleşiyor ama ortada sorumlu yok.

Bu alanları kim imara açtı?

CHP İstanbul milletvekili Barış Yarkadaş diyor ki: FETÖ denilen örgütle hummalı bir mücadele başlatan AKP hükümetine aylar önce şu soruyu sormuştum:

“İstanbul Bahçelievler’de Zaman gazetesinin bulunduğu alan deprem toplanma alanı mıydı? Bu alanın imar planını değiştiren kararın altında kim ya da kimlerin imzası var? Bu kişilerden hesap soracak mısınız?” Fakat bir cevap alamadım. İstanbul’da Acil Eylem Planı başlığında boş alan olarak tutulacağı bilgisi verilen ancak daha sonra yapılaşmaya açılan alanların bazılarına gelin hep beraber bakalım: “Ali Sami Yen (Şişli), Anthill (Şişli), Starcity Outlet Center (Bahçelievler), Zaman gazetesi (Bahçelievler), Ağaoğlu MyCity (Bahçelievler), Meydan AVM (Bahçelievler), Sahilpark Veliefendi (Zeytinburnu), Onaltı Dokuz (Zeytinburnu), Ora AVM (Bayrampaşa), Forum İstanbul (Zeytinburnu), Kiptaş Ünalan Evleri (Üsküdar), Kiptaş Tuzla 2-3 Etap Konutları (Tuzla), DAP Royal Center (Maltepe), TOKİ Avrupa Konutları (GOP), Kemalpark Evleri (Esenler), Çınar Olimpia Park Sitesi (Bağcılar), Ataköy Konakları (Bakırköy), Capacity AVM (Bakırköy), Selenium Plaza (Beşiktaş), Ortaköy Ermeni Vakfı Arazisi (Beşiktaş)...

Evet, bu alanları imara kim açtı, söyleyin bakalım?