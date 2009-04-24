Balıkesir'de trafik kazası: 2 ölü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kim olduğu henüz belirlenemeyen "patpat" tabir edilen tarım aracı, Edremit-Yenice kara yolunun 20. kilometresinde, yaklaşık 5 metre yükselikliğinden şarampole devrildi.



Kazada, araçta bulunan Kazım Atay (31) ve Mustafa Akıner (26) olay yerinde hayatını kaybetti. Araçtaki diğer yolcular Talip Mercan (41), Ersen Yalçın (24), Anıl Yıldır (32), Ali Şakir Akıner (37), İlker Şahin (22) ve Fikret Aka (31) yaralandı.



Yaralılar, Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.



