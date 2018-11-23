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Balıkesir'de telefon dolandırıcılığı iddiasına 3 gözaltı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’de, telefonla aradıkları kişileri, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, dolandırdıkları öne sürülen 3 kişi, yakalandı

23 Kasım 2018 12:59

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’de, telefonla aradıkları kişileri, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, dolandırdıkları öne sürülen 3 kişi, yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merkez Karesi, Edremit, Savaştepe, Bandırma ve Gönen ilçelerinde bazı kişilerin, telefonla aradıkları kişileri, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırmaya çalıştığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, yapılan çalışmayla şüphelilerin M.S.D. (40), A.G. (54) ve F.A.\'yı (31) olduğunu belirledi. 
Balıkesir’de Z.Y. adlı kadını aynı yöntemle 60 bin lira dolandırdığı saptanan 3 şüpheli, İstanbul plakalı otomobilde gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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