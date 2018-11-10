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Balıkesir'de tarihi eser operasyonu

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından İvrindi ilçesinde N

10 Kasım 2018 18:47

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından İvrindi ilçesinde N.E.\'nin ev ve işyerinde yapılan aramada çok sayıda tarihi eser ele geçirdi.
İvrindi’nin kırsal Soğanbükü Mahallesi’nde \'İzinsiz Kazı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu\'na Muhalefet\' olaylarına yönelik yapılan istihbarat çalışmaları sonrasında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, N.E.\'nin ev ve işyerine Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla operasyon düzenledi. Ev ve işyerinde yapılan aramalarda 678 adet sikke, 2 adet gümüş bileklik, 4 adet kolye, 6 adet imza mührü, 64 adet Osmanlıca yazılı çeşitli ebatlarda doküman, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız toplu tabanca, 2 adet kılıç ve 1 adet hançer ele geçirildi.
Ele geçirilen tarihi eşyalar Balıkesir Müze Müdürlüğü’ne teslim edilirken, N.E., hakkında yasal işlem başlatıldı.

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