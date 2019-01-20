Balıkesir'de takla atarak alev alan otomobilin sürücüsü son anda kurtuldu

Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Erdek ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil takla atarak alev aldı. Otomobilden son anda çıkan sürücü, yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Erdek-Bandırma Karayolu\'nun 7\'nci kilometresi Baraj Altı Bölgesi’nde meydana geldi. İlhan Şimşek yönetimindeki 10 ABF 505 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak zeytin bahçesine devrildi. Otomobil alev alırken, sürücü Şimşek kendi imkanlarıyla otomobilden son anda çıktı. Alevler kısa sürede otomobili sararken, yaralı Şimşek\'in ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, sağlık ekipleri ise Şimşek\'i yaptıkları ilk müdahalenin ardından Erdek Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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