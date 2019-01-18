Balıkesir'de senet çetesine operasyon: 7 gözaltı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR\'in Bigadiç ilçesinde vatandaşlara borç para vererek, fahiş miktarda geri tahsil ettikleri belirlenen çetenin 7 üyesi yakalandı.

Bigadiç\'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmalarında ilçede ve çevre ilçelerde paraya ihtiyacı olan vatandaşlara borç para vererek, karşılığında fahiş miktarda çek veya senet imzalatarak zorla tahsil edenlere yönelik operasyon düzenledi. İlçedeki 7 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız, 1 başkası adına ruhsatlı tabanca, 7 tabanca şarjörü, bin 64 tabanca mermisi, 5 ruhsatsız av tüfeği, 94 fişek, 3 çek, 6 tapu, 1 koçan tahsil fişi ve 8 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler S.İ., Ö.İ., C.İ., S.D., H.G., İ.K. ve T.S. ile ilgili yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.



FOTOĞRAFLI