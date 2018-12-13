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Balıkesir'de Şeb-i Arus tasavvuf musikisi konseri yapıldı

BALIKESİR, (DHA) - BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Şeb-i Arus Tasavvuf Musiki Konseri önceki akşam Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi

13 Aralık 2018 18:16

BALIKESİR, (DHA) - BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Şeb-i Arus Tasavvuf Musiki Konseri önceki akşam Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Yaygın Eğitim ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü’nce hazırlanan konsere Balıkesirliler yoğun ilgi gösterdi. Seslendirilen eserlerle semazen gösterileri eşlik etti.

Hz. Mevlâna\'nın 745’inci vuslat yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen gecede Uşşak, Muhayyer Kürdi ve Segâh makamında ilahi ve kasideleri seslendirilirken; Atik Sahil’in solistliğini yaptığı konserin sonunda Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mithat Yolcu, Solist Atik Sahil ve ekibine teşekkür ederek, çiçek takdim etti.

 

 

 

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