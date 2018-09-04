Balıkesir'de otomobil tarlaya uçtu: 2 ölü, 3 yaralı

HAVRAN, (DHA)- BALIKESİR\'in Havran ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkıp 10 metre yükseklikten tarlaya uçtu. Ters dönen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Balıkesir-Havran karayolu kırsal Kobaklar Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Hüseyin Kaya yönetimindeki 16 ACJ 203 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 10 metre yükseklikten yol kenarındaki tarlaya uçarak ters döndü. Kazada aynı aileden sürücü Hüseyin Kaya ile Yasemin Kaya olay yerinde hayatını kaybederken, Beyzanur, Ayşesude ve Eylül Kaya ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi AKS ekiplerince otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Havran Devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazada yaşamını yitiren sürücü Hüseyin Kaya ve Yasemin Kaya\'nın cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından Havran Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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