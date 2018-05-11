Balıkesir'de otomobil ile iş makinesi çarpıştı: 3 ölü

ALPER ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'de, otomobil ile iş makinesinin çarpıştığı kazada aynı aileden 1\'i çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza saat 18.30 sıralarında, Savaştepe ilçesi Soğucak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Balıkesir\'den Savaştepe ilçesine seyir halinde olan Recep Koç (37) yönetimindeki 10 L 5879 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ait Serhat Sarı (31) yönetimindeki iş makinesiyle çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Recep Koç, eşi Zehra Koç (36) ve 1 yaşındaki kızları Nurten Sena Koç hayatını kaybetti. Kaza sonrası Balıkesir-Savaştepe yolu bir süre ulaşıma kapandı.

Jandarma ve Cumhuriyet Savcısı\'nın incelemelerinin ardından Recep Koç, eşi Zehra Koç ve 1 yaşındaki kızları Nurten Sena Koç\'un cenazeleri Savaştepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazanın ardından iş makinesi sürücüsü Serhat Sarı gözaltına alındı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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