Balıkesir'de öğrenciler iş, turizmciler eleman aradı

BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Turizm İşletmecilik ve Otelcilik Yüksekokulu tarafından 7\'nci kez düzenlenen İstihdam ve Kariyer Günleri’nde, öğrenciler gelecekleri için iş, turizmciler ise yeni elaman arayışlarına girdi.

Balıkesir Üniversitesinde düzenlenen İstihdam ve Kariyer Günleri’nde turizm sektörünün temsilcileri ile turizm öğrencileri bir araya geldi. Öğrenciler gelecekleri için iş, turizmciler ise yeni elaman arayışlarına girdi. İstihdam ve Kariyer Günleri’nin açılış kurdelesini Rektör Prof. Dr. Kerim Özdemir, AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, eski rektörlerden Prof. Dr. Necdet Hacıoğlu, sektör temsilcileri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Açılışı, Rektör Prof. Dr. Kerim Özdemir, AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan ve beraberindekiler yaptı.

\'BTİOYO TÜRKİYE’DE BAĞIMSIZ TURİZM EĞİTİMİ VEREN OKULLARDAN BİRİ\'

Açılış töreni sonrası Balıkesir Üniversite Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, \"Bilindiği gibi ilimizin iki denize kıyısı var. Turizm kaynakları bakımından zengin bir il, üç büyük talep merkezinin ortasında bir il. Dolayısıyla turizmin ilk başladığı illerden bunun yeni konsepte de günümüzde gelişerek devam etmesini diliyoruz. Turizm Fakültemiz de yeni olsa da okul olarak çok eskilere dayanmakta. BTİOYO Türkiye’de ilk bağımsız olarak turizm eğitimi okullardan birisi o yüzden de marka sayılır. Her yıl fakültemiz tarafından düzenlenen kariyer günleri renkli görüntüleri ile örnek teşkil etmektedir” dedi.

100’E YAKIN TURİZM FİRMASI ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Her yıl düzenlenen kariyer günleri ile turizm sektörü temsilcilerini ve öğrencileri bir araya getirdiklerini söyleyen Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, katılımın her geçen yıl arttığını belirtti. BTİOYO’nun Türkiye’nin köklü fakültelerinden biri olduğunu ifade eden Cevdet Avcıkurt şöyle konuştu:

“Turizm eğitiminde marka olmuştur. Özellikle Antalya düzeyindeki Genel Müdürlerin yarısı bizim okulumuz mezunudur. Bu çerçevede her yıl mezunlar derneğimiz ve sektör temsilcileri iş birliği içerisinde istihdam ve kariyer günlerini organize ediyoruz. Bu yıl katılım oldukça yüksek, bu da bu yıl turizm sektörünün iyi geçeceğini gösteriyor. 90’nın üzerinde turizm firması katıldı. Ağırlıklı olarak Bodrum, Marmaris, Kuşadası ve Antalya bölgesinden katılımcılar iştirak ettiler. Balıkesir bölgesinden de yoğun bir katılım var. Burada sektörle öğrenciler iş görüşmesi, staj görüşmesi şeklinde ve bilgi paylaşımı şeklinde bir araya geliyorlar. Üniversite sektör işbirliğinin güzel bir örneği olarak bu etkinliğin her yıl yoğun bir katılım ile artacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Rektör Prof. Dr. Kerim Özdemir ve beraberindekiler, turizm şirketleri tarafından kurulan stantları gezerek, yetkililerden bilgi aldı.



FOTOĞRAFLI