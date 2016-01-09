Balıkesir'de mültecileri taşıyan otobüs devrildi; 8 ölü, 42 yaralı

Balıkesir’in Havran ilçesinde mültecilerin bulunduğu yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 03.00 sıralarında Havran karayolu, Hamas Çakılı mevkiinde meydana geldi. Yaşar Özkan (63) idaresindeki 13 EC 403 plakalı mültecileri taşıyan otobüs, yokuş aşağı inerken virajı alamayarak geçtiği karşı şeritte istinat duvarına çarparak devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada otobüs şoförüyle birlikte 8 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Balıkesir, Havran, Burhaniye, Edremit Devlet Hastaneleri ve yakında bulunan özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın meydana geldiği karayolunda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın neticesinde etrafa saçılan cesetler toplanarak cenaze araçlarına konuldu. Cenazeler daha sonra Edremit ve Havran Devlet Hastanesi morglarına kaldırıldı.

Hastanelerde tedavi gören yaralılardan bazılarının hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.