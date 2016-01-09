T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Balıkesir'de mültecileri taşıyan otobüs devrildi; 8 ölü, 42 yaralı

Hastanelerde tedavi gören yaralılardan bazılarının hayati tehlikesi olduğu öğrenildi

09 Ocak 2016 10:38

Balıkesir’in Havran ilçesinde mültecilerin bulunduğu yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 03.00 sıralarında Havran karayolu, Hamas Çakılı mevkiinde meydana geldi. Yaşar Özkan (63) idaresindeki 13 EC 403 plakalı mültecileri taşıyan otobüs, yokuş aşağı inerken virajı alamayarak geçtiği karşı şeritte istinat duvarına çarparak devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada otobüs şoförüyle birlikte 8 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Balıkesir, Havran, Burhaniye, Edremit Devlet Hastaneleri ve yakında bulunan özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın meydana geldiği karayolunda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın neticesinde etrafa saçılan cesetler toplanarak cenaze araçlarına konuldu. Cenazeler daha sonra Edremit ve Havran Devlet Hastanesi morglarına kaldırıldı.

Hastanelerde tedavi gören yaralılardan bazılarının hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

ETİKETLER

mültecifaciakazaotobüsdevrildibalıkesir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24