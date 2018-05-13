Balıkesir'de kıran kırana güreş

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, 5\'inci Kızıklı Yağlı Güreşleri\'nde büyük heyecan yaşandı. Kızıklı arenasında düzenlenen görüşlere her boydan toplam 318 pehlivan katılırken, finalde Orhan Okulu’yu yenen Antalyalı Hüseyin Gümüşalan Başpehlivan oldu.

Saat 10.00’da başlayan güreşler, saat 18.00’e kadar devam etti. Kıran kırana geçen güreşleri yaklaşık 3 bin kişi ücretsiz olarak izledi. Düzenlenen ağalık ihalesinde Büyük Avrasya Holding Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Çelik 4’üncü kez ağa oldu. Güreş sırasında iki farklı güreş yapan pehlivanların üst üste düşmeleri güreşlerde ilginç görüntüler oluşturdu. Güreşlerin finalinde Orhan Okulu’yu yenen Hüseyin Gümüşalan başpehlivan olurken, Orhan Okulu ikinci, Güngör Eken ise üçüncü oldu. Başaltında ise Tanju Gemici birinci, Gökhan Öz ikinci ve Kadir Saraç da üçüncü oldu. Dereceye giren pehlivanların ödüllerini Burhaniye Belediyesi Başkanı AK Parti\'li Necdet Uysal ve Güreş Ağası Doğan Çelik verdi.

Başpehlivanlığı kazanan Hüseyin Gümüşalan, “Bugün güzel güreşler oldu. Biz Orhan ağabeyle güreştik. Ben birinci oldum. Allah tamamına erdirsin. Destek olanlara teşekkür ederim” dedi.

Güreşe katılanlara teşekkür eden Belediye Başkanı Necdet Uysal ise, “Güreşlerimize 16’sı başpehlivan olmak üzere toplam 318 pehlivan katıldı. Çok güzel güreşler oldu. Güreşçilerimizin içinde çevre ilçelerden gelen gençler de var. Onun için güreşin geleceğinden umutluyuz. Gençler adına çok seviniyoruz” diye konuştu.

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