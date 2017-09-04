Balıkesir'de kaza, 1 ölü 2 yaralı

Hilmi DUYAR-Alper ÇOBANOĞLU/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR- Savaştepe Karayolu\'nun 20\'nci kilometresinde 2 otomobilin karşılıklı çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında Balıkesir-Savaştepe karayolunda meydana geldi. Balıkesir\'den Savaştepe yönüne giden 10 L 3670 plakalı otomobilin sürücüsü Ramazan Bıçak, karşı yönden gelen Melih Sevigen yönetimindeki 34 SP 4513 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada Savaştepeli olduğu ve yol şantiyesinde çalıştığı belirtilen sürücü Ramazan Bıçak olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer otomobilin sürücüsü Melih Sevingen ile yanındaki Sadun Sevingen yaralandı. Yaralılar otomobilden çıkarıldıktan sonra otomobil aniden alev aldı. Kısa sürede gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Yaralılar Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alındı. Jandarma, soruşturma başlattı.

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