T24 LogoT24 Logo
Gündem

Balıkesir'de kaza, 1 ölü 2 yaralı

Hilmi DUYAR-Alper ÇOBANOĞLU/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR- Savaştepe Karayolu'nun 20'nci kilometresinde 2 otomobilin karşılıklı çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

04 Eylül 2017 16:45

Hilmi DUYAR-Alper ÇOBANOĞLU/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR- Savaştepe Karayolu\'nun 20\'nci kilometresinde 2 otomobilin karşılıklı çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında Balıkesir-Savaştepe karayolunda meydana geldi. Balıkesir\'den Savaştepe yönüne giden 10 L 3670 plakalı otomobilin sürücüsü Ramazan Bıçak, karşı yönden gelen Melih Sevigen yönetimindeki 34 SP 4513 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada  Savaştepeli olduğu ve yol şantiyesinde çalıştığı belirtilen sürücü Ramazan Bıçak olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer otomobilin sürücüsü Melih Sevingen ile yanındaki Sadun Sevingen yaralandı. Yaralılar otomobilden çıkarıldıktan sonra otomobil aniden alev aldı. Kısa sürede gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Yaralılar Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alındı. Jandarma, soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

 

 

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hilmi DUYARAlperDHA BALIKESİR Savaştepe KarayoluKazaBalıkesirSavaştepeBalıkesir SavaştepeRamazan BıçakMelih SevigenSPKazada  SavaştepeliDiğerMelih SevingenSadun SevingenYaralılarKısaBalıkesir Büyükşehir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24