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Balıkesir'de kaçak silah tamirhanesine operasyon

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kepsut ilçesinin kırsal Hotaşlar Mahallesi'nde yasa dışı silah tamiratı yapıldığı ve mühimmat satıldığı belirlenen eve düzenlediği operasyonda, 3 kişiyi gözaltına aldı

20 Eylül 2018 20:19

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kepsut ilçesinin kırsal Hotaşlar Mahallesi\'nde yasa dışı silah tamiratı yapıldığı ve mühimmat satıldığı belirlenen eve düzenlediği operasyonda, 3 kişiyi gözaltına aldı.
Yapılan bir ihbarı değerlendiren Balıkesir İl jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla dün Kepsut ilçesi kırsal Hotaşlar Mahallesi\'nde kaçak silah tamirhanesi olarak kullanılan eve operasyon düzenledi. Şüpheliler A.K. ve M.K.\'nin evinde yapılan aramada 1 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, kasatura, 1334 av tüfeği fişeği ve 141 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalanan şüpheliler A.K., M.K. ve Z.K. hakkında, adli ve idari işlem başlatıldı.

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