Balıkesir'de imam hatiple gelen Paşa polemiği

Balıkesir’de bir gazete Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa’nın adını taşıyan okulun imam hatibe dönüştürülecek olmasını “Paşa takke takacak” diye manşet yaptı. Bir başka gazete de “Sizi rahatsız eden mason adının silinecek olması mı” diye bu manşeti eleştirdi.

Balıkesir Milli Eğitim Müdürü İbrahim Aydın, Eğitim-İş Balıkesir Şubesi’ni ziyaretinde, gazetecilerin yeni eğitim sistemi ve okul değişiklikleri konusundaki sorularıyla karşılaştı. Gazeteciler, Balıkesir’deki üç okulun imam hatip ortaokuluna dönüştürüleceği yolundaki iddiaları sordu. Müdür Aydın, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, “Balıkesir’de sadece bir okul o da Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu İmam Hatip Ortaokulu’na dönüştürülecek” dedi.

Gaziosmanpaşa Mahallesi’ndeki Yetiştirme Yurdu’nda kalan öğrencilerin Sevgi Evi’ne taşındığını hatırlatan Milli Eğitim Müdürü Aydın, boşalan 21 derslikli binaya Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu öğrencilerin taşınacağını açıkladı. Aydın, “Balıkesir’de başka İmam Hatip Okulu’na dönüştürülme olmayacak. 4+4+4 ile ilgili planlamalarımız bitti” diye konuştu.

Marmara Bölge manşeti

Balıkesir’de günlük olarak yayımlanan Marmara Bölge gazetesi de 30 Haziran’da, “Paşa takke takacak” manşetiyle ve farklı bir tasarımla Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa’nın adını taşıyan okulun İmam Hatip Ortaokulu’na dönüştürüleceğini okurlarına duyurdu. Haberde İbrahim Aydın’ın açıklamalarına yer verilirken, başına takke montajı yapılan Gazi Osman Paşa’nın yaşam öyküsü ve kahramanlıkları da anlatıldı.



Balıkesir Ayna gazetesi, dün “Alay etmeyin” manşetiyle Marmara Bölge Gazetesi’nin haberini eleştirdi ve “Beyler sizi asıl rahatsız eden İmam Hatip öğrencilerine okul verilmesi mi yoksa Hür Mason olduğu tescilli Gazi Osman Paşa’nın isminin silinecek olması mı?” diye sordu. Haberi “skandal” olarak yorumlayan Ayna gazetesi, olayı Danimarka’daki karikatür krizine benzetti, İslami değerlerle alay edildiğini ileri sürdü.

‘Sadece gazetecilik yaptım’

Haberi yazan ve tasarımı yapan gazeteci Mehmet Örs ise Ayna’nın haberi üzerine şunları söyledi:

“Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu’nun imam hatip ortaokuluna dönüştürüleceğini çarpıcı ve esprili bir şekilde kamuoyuna duyurdum. Okulun imam hatip ortaokuluna dönüştürülmesini Paşa’nın başına takke yaparak anlatmak istedim.



Dinimizle ya da Gazi Osman Paşa ile kesinlikle hiç bir sorunum yok. Bu haberde de sadece gazetecilik yaptım. Kimseyle alay etmedim. Ancak Ayna Gazetesi’ndeki arkadaşlar olayı çok başka yerlere çekmiş, çok farklı bir boyuta taşımış. Tarihi kahraman Gazi Osman Paşa’nın mason olduğunu da ilk kez duyuyorum.”