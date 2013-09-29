T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Balıkesir'de imam camide intihar etti

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Büyüksoğuklar köyü imamı, camide intihar etti

29 Eylül 2013 01:34

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Büyüksoğuklar köyü imamı Abdülkadir Çelik (40), camide intihar etti.   Edinilen bilgiye göre Çelik kıldırdığı cuma namazı sonrasında tekrar camiye gelip elektrik kablosu ile kendisini mahfile asarak intihar etti.

 

Yurt dışında din hizmeti vermeye hak kazanmıştı

 

3 çocuk babası imamın, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bir süre önce açılan imtihanda başarılı olarak yurt dışında din hizmeti vermeye hak kazandığı öğrenildi.

 

Bu kararına ailesi tarafından karşı çıkıldığı iddia edilen Çelik'in cesedi, kesin ölüm sebebinin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
 

ETİKETLER

balıkesirgönencamicuma namazıimamintiharköy

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24