Balıkesir'de imam camide intihar etti

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Büyüksoğuklar köyü imamı Abdülkadir Çelik (40), camide intihar etti. Edinilen bilgiye göre Çelik kıldırdığı cuma namazı sonrasında tekrar camiye gelip elektrik kablosu ile kendisini mahfile asarak intihar etti.

Yurt dışında din hizmeti vermeye hak kazanmıştı

3 çocuk babası imamın, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bir süre önce açılan imtihanda başarılı olarak yurt dışında din hizmeti vermeye hak kazandığı öğrenildi.

Bu kararına ailesi tarafından karşı çıkıldığı iddia edilen Çelik'in cesedi, kesin ölüm sebebinin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

