Balıkesir'de ilginç yardım kampanyası

BALIKESİR'in Ayvalık İlçesi'nde emekli Halkla İlişkiler Uzmanı, 55 yaşındaki Aysel Namlı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin (ÇYDD) de katkılarıyla topladığı okunmuş kitapların satışından elde ettiği geliri yoksul öğrencilerin eğitimi için harcıyor.



Yaz aylarını Ayvalık'taki yazlığında, kış mevsimini İstanbul'daki evinde geçiren Aysel Namlı, yoksul çocukların eğitimlerine katkıda bulunmak için Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ayvalık Şubesi üyelerinin de desteğiyle geçen yıl bir proje başlattı. Namlı, dernek üyeleri ile birlikte çevresindeki kişilerden okunmuş kitapları topladı. Namlı, bu kitapları, Ayvalık Çarşısı'ndaki kendisine ait dükkanda satışa sundu. Aysel Namlı, kitapların satışından elde edilen paralar bir hesapta biriktirilerek fon oluşturuldu. Bu fonda biriken paralarla, geçen 100 öğrenciye aylık 75'er YTL burs verildi. Proje kapsamında bu yıl da 130 öğrenciye burs verilmesinin hedeflendiği belirtildi. Yoksul öğrencilerin eğitimi için gönüllü olarak çalıştıklarını belirten Aysel Namlı, ``Eğitim gönüllülerinden okudukları kitapları, evlerinde biriktirmeleri yerine bize vermelerini istiyoruz. Onların bu katkısı daha fazla öğrencinin eğitim almasını sağlayacaktır'' dedi.



Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYYD) Ayvalık Şube Başkanı Nuray Özer de okunmuş kitapların gelirinin eğitim amacıyla kullanılmasının yanında çevreye ve ekonomiye dönüşümünün sağlandığını kaydetti. Okunmuş kitaplardan satın alan Ayvalıklılar ise, alışverişin yanında eğitime katkı da bulunmanın getirdiği sosyal sorumluluk keyfini de yaşadıklarını söyledi.

