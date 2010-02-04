Balıkesir'de içme suyu kalmadı

T24 -

Vatandaş tepkili, esnaf çaresiz

İlçeye su taşıyan boru hattındaki arızalar nedeniyle vatandaşlar içme suyu ihtiyacını sokak çeşmeleri, belediye arazözleri veya otomobillerle gittikleri çevre ilçelerden karşılıyor.İtfaiye olası bir yangın sırasına susuzluk nedeniyle alevlere müdahale edememe endişesi yaşıyor.Cumhuriyet meydanında bulunan dijital panodan ve cami hoparlörlerinden belediyenin su kesintisi konusunda yaptığı çalışmalar hakkında halka bilgi veriliyor.Kentte su satışı yapan özel su firmaları ise günde 60-70 damacana su satarken su kesintisi ile bu rakamın 150-200 damacanaya ulaştığını belirtiyor.Bandırma'ya 57 kilometre uzaklıkta bulunan Gönen'e bağlı Kumköy regülatöründen kente içme suyu sağlayan isale hattında heyelan yüzünden meydana gelen arızalar nedeniyle şehir merkezine son iki hafta içinde sadece bir gün su verilebildi.Bandırma'nın CHP'li Belediye Başkanı Sedat Pekel ve Belediye Başkan Yardımcısı Ozan Onur günlerdir arızanın meydana geldiği yerde işçilerle birlikte sabahlıyor.10 yıl önce kentin su sıkıntısını sona erdirmek amacıyla Dünya Bankası kredisi ile yaptırılan 57 kilometrelik isale hattının 2.5 kilometrelik bölümünde heyelan nedeniyle sık sık patlamalar meydana geliyor.Bandırma Belediye Başkan Vekili Yalçın Cömert hatta oluşan arızayı ekiplerin gidermeye çalıştığını belirterek, "Heyelan bölgesinde kalan iki buçuk kilometrelik bölümü çelik borularla by-pass edilerek yeniden döşeyeceğiz" dedi.Bu çalışma için İller Bankası nezdinde görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Cömert, İller Bankası'nda alınması planlanan kredi için belediye meclisinden yetki isteyeceklerini söyledi.Bandırma'da günlerdir süren su kesintisi vatandaşları ve esnafları da çaresiz bıraktı.Kentte başta hastaneler, fırınlar, lokantalar, su deposuna sahip site ve apartmanlar, oteller ve toplu yaşam alanları olmak üzere bir çok noktada itfaiye araçları ve tankerlerle 24 saat aralıksız su dağıtımı yapılıyor.Bandırma'ya komşu olan Erdek, Gönen, Edincik, Manyas, Aksakal ilçe ve beldelerinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ile kamu kurum ve kuruluşlarına, özel şirket ve fabrikalara ait çok sayıda itfaiye aracı ve tanker halka su dağıtıyor.Araçların su dağıtımı yaparken harcadıkları yakıt da Belediye tarafından karşılanıyor. Salgın hastalık korkusu yaşadıklarını dile getiren vatandaşlar sorunun bir an önce çözülmesini istiyor.Kentte lokanta işletmeciliği yapan ve 2 ay önce Bandırma'ya gelerek işyerini açan İlhan Satıcı "2 ay önce müessesemizi açtık. Eğer Bandırma'nın böyle bir sıkıntı yaşadığını bilseydim açmazdım. Bulaşıklarımızı yıkayamıyoruz. Yemeklerimizi camilerden ve köylerden getirdiğimiz su ile yapıyoruz. Leğenlerle, kovalarla dükkanlarımıza su taşıyoruz. Böyle olacağını bilseydim ne Bandırma'ya gelirdim ne de işyeri açardım" dedi.Kahveci esnafı Murat Ateşer ise işlettiği çay ocağında biriken çay bardaklarını göstererek 2010 yılında milenyum çağında tam bir rezalet yaşandığını söyledi.