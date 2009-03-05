Balıkesir'de grizu patlaması: Yaralıların durumu iyi

Balıkesir'de maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında yaralanan 9 işçinin sağlık durumlarının iyiye gittiği bildirildi.



Balıkesir Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Çalışkan, yaptığı açıklamada, Devlet Hastanesi genel cerrahi kliniğinde tedavi altına alınan Salih Tufan (40), Mustafa İşçi (40), Engin Yıldız (28) ve Haydar Özat'ın (31) vücutlarının değişik yerlerinde 3. derecede yanıklar tespit edildiğini belirtti.



Çalışkan, bu 4 işçinin hastaneye getirildiklerinde sağlık durumlarının ciddi olduğunu hatırlatarak, "Hekimlerimizin yaptıkları müdahaleler sonucu hayati tehlike ortadan kaldırıldı. Bu işçilerimiz şu anda iyi durumda" dedi.



Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavileri süren Durali Dede (43), Bayram Sarıdoğan (22), Hasan Dönmez (19), Tahsin Karakoç (49) ve Maksut Filoryalı'ya (54) ise 1. ve 2. derecede yanık teşhisi konulduğunu kaydeden Çalışkan, Maden ocağındaki patlama sonrasında oluşan alevlerden etkilenen ve Balıkesir'deki devlet hastanelerinde tedavi alınan 9 işçinin başka hastanelere sevkinin söz konusu olmadığını bildirdi.



Çalışkan, şu bilgileri verdi: "Yaralılardan 4'ünün durumu ilk anda ciddiydi. Saat 18.15 itibariyle

hayati tehlikeleri görünmüyor. Diğer 5 işçi arkadaşımızın elleri, ayakları ve yüzlerinde yanıklar var. Ancak bunların büyük çapta olmadığı tespit edildi. Tedavilerine devam ediliyor. İl dışındaki başka bir hastaneye sevk edilmelerine de gerek görülmedi."

