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Balıkesir'de görülen Abdullah Cömert davası yine ertelendi!

Anne Hatice Cömert: Adalet için geldik ama adalet yok

19 Şubat 2016 14:35

Gezi eylemlerinde Hatay’da 2 Haziran 2013 tarihinde polisin attığı gaz bombasının başına çarpması sonucu yaşamını yitiren Abdullah Cömert davasının sekizinci duruşması Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkesmesi’nde görüldü. Dava bu kez 14 Mart’a ertelendi

Duruşmaya Cömert’in ailesi katıldı. Adliye girişinde açıklama yapan ağabey Adnan Cömert “Üç yıl oldu, artık bir karar çıksın. Bu yaşlı kadın, bin 300 kilometre gidip geliyor. Vicdan yok mu bu mahkemede? Adalet sarayında hiç mi adalet olmayacak” dedi.

İMC'de yer alan habere göre, Anne Hatice Cömert de “Adalet için geldik ama adalet yok” diye konuştu. Uluslararası Af Örgütü adına Dr. Barbara Neppert ve çok sayıda kişi duruşmayı takip etmek için adliyeye geldi.

Önceki duruşmalarda Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle duruşmalara katılan polis Ahmet Kuş’un geçici görevle Diyarbakır’da olduğu gerekçesiyle duruşmaya katılmadı.

Mahkemeye mütalaasını sunan savcı, sanık polis için “olası kastla insan öldürme”den ceza istedi. Mahkeme 8. duruşmada da karar vermedi, davayı 14 Mart tarihine erteledi.

 

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