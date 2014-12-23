Abdullah Cömert davası Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor

Abdullah Cömert’in avukatı Hatice Can dosyada tek sanık olması ve eksik soruşturma yürütüldüğü gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne bireysel itiraz başvurusu yapacak.

3 Haziran 2013 tarihinde Antakya’da Gezi protestoları sırasında beyaz renkli şortland adlı zırhlı araçtan atılan gaz kapsülünün başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Ahmet Cömert kaldırıldığı Antakya Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirmişti.

sendika.org'dan, Zeki Kadıoğlu'nun haberine göre, araçta gazcı olarak görev yapan sanık Ahmet Kuş hakkında TCK 81/1 ve 21/2 maddesi uyarınca kamu davası açılmış, şoför olarak görev yapan Bayram Ali Şahince ve operatör olarak görev yapan Hacı Yusuf Avcı hakkında takipsizlik kararı verilmiş, kamu davası açılamamıştı.

Karar: Emri verenlere hukuki sorumluluk yüklenemez

İtiraz dilekçesindeki takipsizlik kararında “gösterilerin yasaya aykırı hale dönüşmesi üzerine görevlilerce gösteriye müdahale edildiği, müdahale emrinin yasalara aykırı olmadığı ve yalnız Abdullah Cömert’e müdahale edilmesine yönelik değil olayların engellenmesine yönelik bir emir olduğu, müdahale sırasında Abdullah Cömert’e gaz fişeği isabet etmesi ve bunun neticesinde yaşamını yitirmesi sonucu gösterilere müdahale emri veren yetkililere ölüme ilişkin hukuki bir sorumluluk yüklenemeyeceği” belirtildi.

Adil yargılama hakkı ve güvence altına alınan haklar ihlal edildi

Avukat Hatice Can, araçtaki diğer iki görevlinin ölüme neden olan atışı yapan kişinin işini kolaylaştırdığını, birlikte ve aynı kasıt altında davranıldığını, müfettişlerin yaptığı idari soruşturma sonuçlarının istenmediğini bu doğrultuda “eksik soruşturma” yürütüldüğünü belirtirken ilgili görevlilere kamu davası açılmasını ve yetkili amirlerin kim ya da kimler olduğunun tespit edilmesini istedi.

Can, itiraz dilekçesindeki neden ve gerekçelerin adil yargılama hakkı ve sözleşme ile güvence altına alınan hakları ihlal ettiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne bireysel itiraz başvurusu yapacaklarını belirtti.