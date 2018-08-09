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Balıkesir'de FETÖ şüphelisi tutuklandı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesinde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı

09 Ağustos 2018 12:37

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR\'in Edremit ilçesinde FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu, örgüt mensuplarına maddi destek sağlama konusunda aracılık ettiği gerekçesiyle üç aydır takip ettiği A.L.K.\'yi, dün düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. A.L.K.\'nin evinde yapılan aramada 1 laptop, 1 hafıza kartı, 1 cep telefonu, 1 tablet, üzerinde şahıs isimleri ve yurt dışı telefon numaraları yazılı not kağıdı, 32 yasa dışı Fethullah Gülen CD\'si, 20 Sızıntı dergisi, 2 Bankasya kartı, Fetullah Gülen\'e ait yasaklı olan 7 kitap, FETÖ/PDY elebaşına yazılan mektup, 1 Zaman gazetesi ele geçirildi. 
A.L.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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