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Yaşam

Balıkesir'de CHP ilçe binasına silahlı saldırı

CHP Karesi ilçe binasına yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından binanın camları ve duvarlarında hasar oluştu

10 Mart 2018 22:54

Balıkesir Karesi’de bulunan CHP İlçe Örgütü binasına, kimliği belirsiz kişi veya kişiler silahlı saldırıda bulundu, olayda can kaybı yaşanmadı.

Sabah CHP Karesi İlçe binasını açmak için giden partililer, binanın kurşunlandığını fark etti. İlçe binasının 150 metre yakınında polis karakolu ve birçok devriye aracının sürekli olarak bulunmasına rağmen saldırganların olayı rahatlıkla gerçekleştirmeleri şaşkınlık yarattı. Sabah CHP üyelerinin ihbarda bulunması üzerine polis parti binasına geldi. CHP Karesi ilçe binasına yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından binanın camları ve duvarlarında hasar oluştu.

CHP İlçe Başkanı: Polisin sürekli olduğu bir alan

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Karesi İlçe Başkanı Dilek Yalçın “50 metre aşağıda AKP binasının olduğu, sürekli polisin nöbet tuttuğu, 150 metre yukarıda polis karakolunun olduğu binamıza dün gece kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahla ateş edildi. İlçe binamızın camında ve duvarlarında birden fazla saçma izinin olduğu görülüyor. Bunun sorumluları bir an önce hesap vermeli ve gereken yapılmalıdır. Haksızlıklara ve saldırılara hiçbir şekilde boyun eğmeyeceğiz. Günümüz saldırı düzeninde bir tek üyemizin burnu kanarsa hesabını soracağız. CHP ailesine geçmiş olsun” dedi.

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