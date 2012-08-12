Balıkesir'de bir doktor öğretmen çifti dövdü

Balıkesir’de muayene için gittikleri Aile Sağlığı Merkezi'nde tartıştıkları bir doktor tarafından dövüldüklerini ileri süren öğretmen çift, savcılığa suç duyurusunda buldu.



Adapazarı'nda görev yapan İngilizce öğretmeni Bilge Yıldız, kulak çınlaması rahatsızlığı nedeniyle muayene olmak için yanına sınıf öğretmeni olan eşi Ceyhun Yıldız'ı da alarak, Balıkesir’in Edremit ilçesindeki Aile Sağlığı Merkezi'ne gitti.

Bilge Yıldız Aile Sağlığı Merkezi'ne sıraya girip muayene için sıra bekleyen hastaların yanında beklemeye başladı.

Yaklaşık 5 dakika sonra Sağlık Merkezi'ndeki görevli Dr. Ömer N.B., kuyrukta bekleyenlerin tümünü muayene odasına çağırdı.

İddiaya göre odaya 7- 8 hastanın girmesi üzerine Dr. Ömer N.B., "Siz çok kalabalıksızınız. Ben bu kadar hastayı muayene edemem. Mesai bitti, dışarıya çıkın, Tedavi bitmiştir. Zaten işim gücüm var, istatistiklerimi doldurmam gerekli" dedi.

Bu arada Bilge Yıldız'ın yanında bulunan eşi Ceyhun Yıldız devreye girip Dr. Ömer N.B.'ye "Niye bağırıyorsun" diye müdahale edince kavga çıktı.

Yıldız çifti direnince Dr. Ömer N.B., Bilge Yıldız'ı merdivenlere itti, Ceyhun Yıldız'ı yumruklayıp dışarı çıkardı.



Jandarmaya karşılıklı şikayet



Aile Sağlığı Merkezi'nde bulunanların tepkisi üzerine odasına girip kapıyı kilitleyen Dr. Ömer N.B. bir süre sonra arka kapıdan çıkarak merkezden ayrıldı.

Olayın ardından doktorun muayene etmediği hastalar jandarmaya şikayette bulunurken, Dr. Ömer N.B. de jandarma karakoluna giderek hastaların kendisine saldırdığını söyleyip şikayetçi oldu.

Öğretmen Bilge ve Ceyhun Yıldız çifti de savcılığa başvurarak Dr. Ömer N.B. hakkında suç duyurusunda bulundu.



Doktor izne ayrıldı



Aile hekimi olarak görev yapan Dr. Ömer N.B.'nin, olayın ardından bir hafta süreyle izin aldığı öğrenildi.

Edremit Kaymakamı Osman Tunç, öğretmen çiftin şikayeti üzerine, olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını söyledi.