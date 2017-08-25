Balıkesir'de belediyeden 3 kazıya 150 bin liralık destek

Coşkun YAMAN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi ile Kyzikos, Antandros ve Daskyleion antik kentleri kazı başkanlıkları arasında kazılara destek verilmesi amacıyla 150 bin liralık ortak hizmet protokolü imzalandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Karesi Toplantı Salonu\'nda düzenlenen protokol törenine AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Edremit\'teki Antandros Kazı Başkanı Prof. Dr. Gürcan Polat, Bandırma\'daki Daskyleion Kazı Başkanı Prof. Dr. Kaan İren, Erdek\'teki Kyzikos Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Nurettin Koçhan ve kazı heyetinde bulunan öğretim üyeleri katıldı. Protokol imza töreni öncesi konuşan Başkan Uğur, Balıkesir sınırları içerisinde 2 adet milli park alanı, 4 adet tabiat parkı, 75 adet doğal, 222 adet arkeolojik, 11 adet kentsel, 6 adet çakışan SİT alanı ve 3124 adet taşınmaz kültür varlığı bulunduğunu söyledi. Balıkesir\'in 81 il arasında en fazla tescilli yapıya sahip 5\'inci il olduğunu belirten Başkan Uğur, \"Ayvalık, UNESCO tarafından 2017 yılında Geçici Dünya Miras Listesi\'ne kabul edildi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığımız Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü\'nün; Tarihi Kentler Birliği ile yürüttüğü çalışmalar sonrasında mayıs ayında birlik meclisinde alınan üyelik kararımızın İçişleri Bakanlığınca da onaylanması sonucu belediyemiz Tarihi Kentler Birliği\'nin üyesi oldu\" dedi.

Balıkesir\'de Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilen 3 adet arkeolojik kazı olduğunu anımsatan Başkan Uğur, her kazı çalışması için 50\'şer bin liralık maddi destek sağlayacaklarını açıkladı. Uğur, Balıkesir\'deki 3 antik kentle ilgili şu bilgileri verdi:

“Bunlardan biri; tarihçesi milattan önce 2 bine kadar giden, mozaikleri ile ünlü Antandros antik kentidir. Mitolojiye göre, Troya Kralı\'nın oğlu, Roma İmparatorluğu\'nun kurucuları Remus ve Romulus kardeşlerin dedesi olan Aeneas savaşı kaybettiklerinde bir koloni ile buraya yerleşip, güçlendikten sonra yaptıkları gemilerle yeni bir kent kurmak üzere buradan denize açılmış, Orta İtalya\'ya yerleşerek Roma şehrini kurmuştur. Bir diğeri; Bandırma İlçesi\'ne 40 km mesafede Manyas Gölü kıyısında kurulan Pers İmparatorluğu\'nun en batı valilik merkezi olan Daskyleion\'dur. Kuş Cenneti ve Daskyleion doğal ve tarihi çevre kavramında ele alınan bütünleşmiş iki olgudur. Tüm antik yazarlar bu iki olgunun güzelliğinden bahsetmektedir. Bir başka kazı alanımız ise; Erdek ilçesinde bulunan ve görkemli bir antik kent olan Kyzikos\'tur. İstanbul\'a en yakın büyük antik kent olması nedeni ile antik dönemlerde İstanbul\'u ele geçirmek isteyenlerin ilk hedefi haline gelmiştir. Dönemin Avrupalı seyyahları tarafından Dünyanın 8\'inci Harikası olarak adlandırılan Kyzikos\'ta bulunan Hadrian Tapınağı\'nda 2 metre çapında 2.5 metre boyunda Roma Dönemi\'ne ait en büyük sütun başlığı bulunmuştur.\"

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Edremit Antandros Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Gürcan Polat, Bandırma Daskyleion Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Kaan İren ve Erdek Kyzikos Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Nurettin Koçhan arasında protokol imzalandı.

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