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Balıkesir'de badem ağaçları erken çiçek açtı

Hüseyin EMCAN/BİGADİÇ (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’de, kış mevsiminin ortasında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredince badem ağaçları erken çiçek açtı, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

04 Şubat 2018 18:51

Hüseyin EMCAN/BİGADİÇ (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’de, kış mevsiminin ortasında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredince badem ağaçları erken çiçek açtı, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Türkiye son yılların en ılık kış mevsimini yaşarken, ortaya ilkbaharı andıran görüntüler çıkmaya başladı. Balıkesir’in birçok yerinde baharın müjdecisi badem ağaçları çiçek açtı, ovalar yemyeşil oldu. Bu kış kar yüzü görmeyen Bigadiç ilçesinin Kayalıdere Mahallesi’nde çiçek açan badem ağaçları ise, etrafındaki köyler ve yemyeşil ovalarla birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu.  
Vatandaşlar, meyve ağaçlarının önümüzdeki günlerdeki olası soğuklardan olumsuz etkilenmesinden endişe ediyor. Kış mevsiminin kalan bölümünde kar yağmaması, ya da aşırı soğuklar nedeniyle don olayının yaşanmaması durumunda, bademlerin bol ürün vermesi bekleniyor. Ancak, kar yağışı ve don olayı görülürse, üreticileri hüsrana uğramış olacak.

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