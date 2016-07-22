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15 Temmuz Darbe Girişimi

Balıkesir'de "askeri hareketlilik var" söylentisi yayan bir kişi yakalandı

Soruşturma kapsamında 9. Ana Jet Üs Komutanlığında 3 pilot daha gözaltına alınarak, emniyet müdürlüğüne götürüldü

22 Temmuz 2016 15:37

Darbe girişimiyle ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri Savaştepe ilçesinde "askeri hareketlilik var" şeklinde söylenti yayan bir kişiyi yakaladı.

Aranan şüphelilerin kaçmasını önlemek adına kentin dört bir yanını kontrol altında tutan ekipler, kente giriş çıkış noktalarındaki önlemlerini artırdı.

Soruşturma kapsamında 9. Ana Jet Üs Komutanlığında 3 pilot daha gözaltına alınarak, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Savaştepe ilçesinde ise "askeri hareketlilik var" şeklinde söylenti yayan bir kişi yakalandı, evinde yapılan aramada 'paralel yapılanma' ile bağlantılı olduğu iddia edilen belgeler ele geçirildi.

Darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, 9. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral İshak Dayıoğlu tutuklanmış, dün bir albay ve 3 pilot gözaltına alınmıştı.

 

"Balıkesirli vatandaşlarımız gönlünü ferah tutsun"

 

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünün resmi internet sitesinde yer alan 'duyuru' başlıklı açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Gerektiğinde tankın önüne yatarak dik duran, iradesine, bayrağına, vatanına ve demokrasisine sahip çıkan, gerektiğinde de dik durup eğilmeyen bu aziz Türk milletine hizmet etmek onur, uğrunda ölmek, şehit olmak gururdur. Bu can bu bedende oldukça bu ülkeyi hainlere teslim etmeyeceğiz. Balıkesirli vatandaşlarımız gönlünü ferah tutsun, iradesi ve demokrasi için her zaman yanımızda olsun."

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