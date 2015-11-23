Balıkesir'de 70 ton altın bulundu

Balıkesir’in İvrindi ilçesinde yapılan çalışmalarda yaklaşık 70 ton kadar altın ve gümüş kaynağı tespit edilen İvrindi’nin Değirmenbaşı köyünde altın arama çalışmaları 3 sene önce başladı. Maden sahasında 500 noktada toplam 50 bin metreküp sondaj yapıldı. Arama çalışmaları için bu 3 senede 25 milyon dolar harcama yapıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, konuyla ilgili bilgi veren şirket yetkilileri, “Bizim için gurur verici olan husus, çalışmaların Türk mühendisler tarafından yürütülmesi. Bütün aramalar şirketimiz bünyesindeki mühendis arkadaşlarımız tarafından yapılıyor. Açık ocak olarak yapılacak işletme ömrünün ilk planlamalara göre 10-15 yıl arasında olması planlanıyor. Ancak işletme ömrünün uzayacağı öngörülmekte. Civar köylerden 100-150 arası kişiyi istihdam ettik. İşletme döneminde ise direk ve dolaylı olarak istihdam edilecek kişi sayısının bir civarında olması planlanıyor.

Değirmenbaşı Muhtarı İsmail Kesen ise, “Köyde 15 gün öncesi bir toplantı yapıldı. Altın ve gümüş madeni rezervi için köylülerle toplantı yapıldı. Köylü sağlık açısında sıkıntı olmamasını istiyor. Bizim sağlığımızı etkilemeyecek bir şekilde olduğu zaman bir mahzuru yok” dedi.

Köy sakinlerinden Orhan Özgür ise, “İnşallah sonucu iyi olur. Zararı olmayacaksa biz buna karşı değiliz. En iyi şartlarda çıkarsınlar” diye konuştu.