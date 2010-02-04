Balıkesir'de 4'üncü ceset de bulundu

T24-



Balıkesir’de 9 Ocak’ta kaybolan 3 gencin cesedinin gömüldükleri çukurlardan çıkarılmasının ardından, dün gece de 5 Ocak’tan bu yana haber alınamayan kahve işletmecisi Mehmet Durna’nın cesedine ulaşıldı. Cinayetleri işleyen çetenin elebaşı olduğu öne sürülen ‘Sarı Mustafa’ lakaplı Mustafa İnan'ın (32), polise Durna’nın cesedini gömdükleri yeri gösterdikten sonra soğukkanlı bir şekilde çalışmaları izlemesi dikkati çekti. 7 cinayet şüphelisi için savcılık ek gözaltı süresi talep etti. Vatandaşlar, 4 gencin öldürülüp gömülmesi olayını ‘tam bir vahşet’ olarak niteledi.



Balıkesir’de kahvehane basmayla başlayıp, 4 gencin öldürülmesiyle süren vahşet zincirinin son halkası dün geceki kazılarla tamamlandı. 9 Ocak’ta kaybolan Serkan Özmen (30), Ercan Altuntaş (20) ve Samet Erkutoğlu’nun (17) öldürülüp boş bir araziye gömülmesinin ardından, 5 Ocak’tan bu yana haber alınamayan kahve işletmecisi Mehmet Durna’nın cesedine de ulaşıldı. ‘Sarı Mustafa’ lakaplı Mustafa İnan dün akşam saatlerinde, polislere Mehmet Durna’yı öldürüp gömdükleri yeri gösterdi. Polisler daha önce Serkan Özmen’i çıkardıkları çukurda Mehmet Durna’yı ararken, ‘Sarı Mustafa'nın’ çalışmaları soğukkanlılıkla izlemesi dikkati çekti. Mustafa İnan'ın bu bölgede daha önce bir süre çobanlık yaptığı belirtildi.



Kazı güçlükle yapıldı

Polis, Erikçi Deresi’nin kenarındaki kazılarda, doğa koşulları nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı. Kazılarda dere seviyesinin altına inildiğinde çukura su dolmaya başlaması sıkıntı yarattı. Polisler suları teneke ve leğenlerle boşalttı. Kazıdan bir sonuç alınamayınca Sivil Savunma Müdürlüğü’nden destek istendi. Sivil Savunma ekipleri, suyu boşaltmak için motopomp getirdi, ancak başarılı olunamadı. Kar yağışı ve tüm zor koşullara rağmen Mehmet Durna’nın cesedine saat 21.00 sıralarında ulaşıldı. Çukurdan çıkarılan ceset Balıkesir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Ek gözaltı süresi

Bu arada, halen Balıkesir Emniyet Müdürlüğü’nde tutulan cinayet şüphelileri Mustafa İnan, Mehmet Erhan Çetin (25), Serkan Fındık (31), Kamil Demir (24), Ferdi Duran (24), Ziya Yaşar Aşkın (31) ve Arif Çetin (31) için savcının ek gözaltı süresi istediği kaydedildi. 7 şüphelinin, sorgularının tamamlanmasının ardından yarın adliyeye sevk edilmelerinin beklendiği belirtildi.



Balıkesir şokta



Katliam gibi cinayetler Balıkesir’de infial yarattı. Vatandaşlar, 4 kişinin öldürülüp gömülmesinden dehşete kapıldıklarını vurgularken, “Böyle bir vahşet olamaz. Hayatının baharında insanların öldürülmesi nasıl açıklanır, aklımız almıyor” diyerek şaşkınlıklarını dile getirdi. Sakin bir kent olan Balıkesir’in böylesine bir olayla Türkiye’nin gündemine gelmesine şaşırdığını anlatan Balıkesir Belediye Başkanı MHP’li İsmail Ok da, “Son derece üzücü bir olayla karşı karşıya kaldık. Gençlerin ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Balıkesir’in böyle bir olayla gündeme gelmesi herkesi olduğu gibi, başkan olarak beni de üzdü. Bu tür olayların olmaması için herkese görev düşüyor.”



"Benzeri olaylara fırsat vermeyeceğiz"

Balıkesir’de 26 Ocak’ta göreve başlayan ve ilk toplantısında organize suç örgütlerine dikkat çeken Emniyet Müdürü Ömer Aydın da şunları söyledi: “Organize suçların en önemli konulardan biri olduğunu ve üzerine ısrarla gideceğimizi Balıkesir’e ilk geldiğimde söylemiştim. Kayıp gençler vardı. Bunların araştırılmasında arkadaşlarım belli bir aşamaya gelmişti. Çalışmalara daha da hız verdik. Kayıplar ortaya çıkmadan rahat edemezdik. Çünkü kayıp gençlerin aileleri geldi ve onları bulacağımız, suçlular varsa adalete teslim edileceği konusunda söz verdik. Elimizdeki bilgileri değerlendirdik. Önce kayıp olarak konunun üzerine gidildi. Fakat cesetlerini bulduk. 7 şahsı gözaltına aldık, suç aletlerini ele geçirdik. Balıkesir halkı rahatladı. Aynı şeylerin olmaması, örgütlü suçların bir daha işlenmemesi için çaba sarfedeceğiz. Benzeri olaylara fırsat vermeyeceğiz.”

