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Yaşam

Balıkesir'de 30 yıldır şehitlik diye gidilen yer Bizans mezarlığı çıktı!

Balıkesir'de 30 yıldır ziyaret edilen yerin Bizans mezarlığı olduğu ortaya çıktı

06 Ağustos 2012 22:26

Balıkesir'in Erdek İlçesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 30 yıldır ziyaret edilen yerin Bizans mezarlığı olduğu ortaya çıktı. Bölge, bu yılki Zafer Bayramı programından çıkarıldı.

Erdek Kaymakamı İsmail Kaygısız, konuyla ilgili açıklama yaparak Bursa Anıtlar Yüksek Kurulunu tarafından görevlendirilen 10 kişilik heyetin burada incelemelerde bulunduğunu, yapılan araştırma sonucu şehitlik olarak bilinen yerde, Bizans dönemine ait çok sayıda mezar çıktığını açıkladı.

Bölgede yabancı uyruklu ve Erdekli vatandaşların da mezarlarının yer aldığını kaydeden Kaygısız şöyle dedi:

"Şehit mezarı bulunmaması üzerine Garnizon Komutanlığı geriye dönük incelemesinde, bahse konu alanın şehitlik olarak kayıtlarda bulunmadığını tespit etti. İlçe Kaymakamlığı ve garnizon komutanlığı olarak şehitlik olarak bilinen mezarlık ziyaretini ve burada yapılacak olan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarını programdan çıkardık."

 

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